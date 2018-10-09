Банка залишила центр Львова (проспект Шевченка).
Приміщення зайняла без 5 хвилин швейцарська банка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:27
Банка залишила центр Львова (проспект Шевченка).
Приміщення зайняла без 5 хвилин швейцарська банка.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:04
Алілуйя! Геть бариг!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 08 жов, 2018 22:05
Додано: Вів 09 жов, 2018 07:01
g2v
На Льва Толстого долларов нет. По крайней мере со слов сотрудников этого отделения, они с долларами не работают (дело было летом).
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:47
отдают в день без предзаказа 3000$ во всех отделения Киева, кроме на Льва Толстого.
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:31
А по предзаказу сколько разрешено в сутки и за сколько нужно заказывать?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:11
Ukrainian
до 10тыщ в отделениях, предзаказ желательно за 2 дня
больше 10тыщ в центральном
есть ли лимит в сутки, не знаю
Додано: Сер 10 жов, 2018 17:31
Додано: Сер 10 жов, 2018 17:52
2 дня назад на Контрактовой площади взял 1,5 к без предзаказа за 10 мин.
10 мин. - это время, за которое деньги со сбер.счета попали на текущий.
Поэтому неясно, кто вводит в заблуждение.
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