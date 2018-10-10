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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:10

  yoggik написав:отдают в день без предзаказа 3000$ во всех отделения Киева, кроме на Льва Толстого.

Так Лева Товстого це центр Києва...пора банці на периферію. Ні?
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 22:17

  g2v написав:
  yoggik написав:отдают в день без предзаказа 3000$ во всех отделения Киева, кроме на Льва Толстого.

Не вводите людей в заблуждение. Без предзаказа - на святошино. И с предзаказом - тоже.


я процитировал ответ менеджера банка, день назад снимал свои 3к в отделении на проспекте победы, так что претензии не ко мне.
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 22:19

  Квесторе_поверніться написав:
  yoggik написав:отдают в день без предзаказа 3000$ во всех отделения Киева, кроме на Льва Толстого.

Так Лева Товстого це центр Києва...пора банці на периферію. Ні?


так, особливо чекаю на повернення відділення на лівому березі )
yoggik
 
Повідомлень: 139
З нами з: 07.12.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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