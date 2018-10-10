Так Лева Товстого це центр Києва...пора банці на периферію. Ні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:10
Так Лева Товстого це центр Києва...пора банці на периферію. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 10 жов, 2018 22:17
я процитировал ответ менеджера банка, день назад снимал свои 3к в отделении на проспекте победы, так что претензии не ко мне.
Додано: Сер 10 жов, 2018 22:19
Додано: Сер 10 жов, 2018 22:42
Re: ПроКредит
А кто то пробовал покупать валюту через функцию "Покупка валюты" в разделе "Обмен валют" интернет банкинга?
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