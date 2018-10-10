Так Лева Товстого це центр Києва...пора банці на периферію. Ні?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:10
Так Лева Товстого це центр Києва...пора банці на периферію. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 10 жов, 2018 22:17
я процитировал ответ менеджера банка, день назад снимал свои 3к в отделении на проспекте победы, так что претензии не ко мне.
Додано: Сер 10 жов, 2018 22:19
Додано: Сер 10 жов, 2018 22:42
Re: ПроКредит
А кто то пробовал покупать валюту через функцию "Покупка валюты" в разделе "Обмен валют" интернет банкинга?
Отправлено с моего SM-A700H через Tapatalk
Додано: Чет 11 жов, 2018 07:04
Re: ПроКредит
То ж на Межбанке... просто так там не купить просто у смертному
Додано: Чет 11 жов, 2018 07:14
Re: ПроКредит
Вот сегодня неприятно напоролся на нынешнюю модель работы банка, хотя ранее не видел в ней ничего плохого. Дай, думаю, заеду с утреца, часиков в 6.30 перед работой в прокредит на победы - счета пополню. А фиг там, ни электронный депозитный сейф, ни банкоматы не работали, а учитывая, что в отделение нужно специально ехать,поскольку их осталось полторы калеки, это сильно выморозило.
Зараз переглядають цей форум: PUnder, Support BForward, Surz, V2, vitaliy1111, Кочевник, Фантом і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|