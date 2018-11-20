RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит

ПроКредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 368369370371>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:10

  yoggik написав:отдают в день без предзаказа 3000$ во всех отделения Киева, кроме на Льва Толстого.

Так Лева Товстого це центр Києва...пора банці на периферію. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26388
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 22:17

  g2v написав:
  yoggik написав:отдают в день без предзаказа 3000$ во всех отделения Киева, кроме на Льва Толстого.

Не вводите людей в заблуждение. Без предзаказа - на святошино. И с предзаказом - тоже.


я процитировал ответ менеджера банка, день назад снимал свои 3к в отделении на проспекте победы, так что претензии не ко мне.
yoggik
 
Повідомлень: 142
З нами з: 07.12.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 22:19

  Квесторе_поверніться написав:
  yoggik написав:отдают в день без предзаказа 3000$ во всех отделения Киева, кроме на Льва Толстого.

Так Лева Товстого це центр Києва...пора банці на периферію. Ні?


так, особливо чекаю на повернення відділення на лівому березі )
yoggik
 
Повідомлень: 142
З нами з: 07.12.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 22:42

Re: ПроКредит

А кто то пробовал покупать валюту через функцию "Покупка валюты" в разделе "Обмен валют" интернет банкинга?

Отправлено с моего SM-A700H через Tapatalk
ralf
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 07:04

Re: ПроКредит

ralf написав:А кто то пробовал покупать валюту через функцию "Покупка валюты" в разделе "Обмен валют" интернет банкинга?

Отправлено с моего SM-A700H через Tapatalk

То ж на Межбанке... просто так там не купить просто у смертному
maxim2014
 
Повідомлень: 1334
З нами з: 19.09.14
Подякував: 147 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 07:14

Re: ПроКредит

Вот сегодня неприятно напоролся на нынешнюю модель работы банка, хотя ранее не видел в ней ничего плохого. Дай, думаю, заеду с утреца, часиков в 6.30 перед работой в прокредит на победы - счета пополню. А фиг там, ни электронный депозитный сейф, ни банкоматы не работали, а учитывая, что в отделение нужно специально ехать,поскольку их осталось полторы калеки, это сильно выморозило.
Amid
 
Повідомлень: 843
З нами з: 12.06.08
Подякував: 74 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:38

Re: ПроКредит

Сегодня звонили предлагали вернуться. Видимо немало клиентов убежало от них.
artemiustas
 
Повідомлень: 301
З нами з: 04.07.11
Подякував: 299 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:20

  artemiustas написав:Сегодня звонили предлагали вернуться. Видимо немало клиентов убежало от них.


Слишком много берут за обслуживание!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5338
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:21

  Investor_K написав:
  artemiustas написав:Сегодня звонили предлагали вернуться. Видимо немало клиентов убежало от них.


Слишком много берут за обслуживание!

Если хранить там бабос 100к+, то оно окупается.

Но да, ради 5-10 к нет смысла открывать тут счет.
inflew
 
Повідомлень: 246
З нами з: 28.01.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:07

  inflew написав:
  Investor_K написав:
  artemiustas написав:Сегодня звонили предлагали вернуться. Видимо немало клиентов убежало от них.


Слишком много берут за обслуживание!

Если хранить там бабос 100к+, то оно окупается.

Но да, ради 5-10 к нет смысла открывать тут счет.

Вы про это?
https://www.procreditbank.com.ua/fees-a ... of-service
Т.е. разместив у немчуры 100К под 17,5% (с ежемес.) я буду платить -175грн/мес абонки и т.о. через год получу в итоге: 100К*17.5 - 12*165 = 15,52К профита, т.е. реальное размещение под 15,52% (хрязными).
И это если абонка в течен. года будет 175, я так думаю, шо к весне она уже 200 будет :mrgreen:
И это ток по грн-счетам, за инвалюту нуна еще -85грн/мес абонку платить :mrgreen:
С такой точно-немчурной математикой мож таки лучше в Альфе разместиться, даж под 15% на год, хотя там есть и 1.5г и 2г и куча отделений и АТМ
Хай вводят аХционную БЕЗабонку на 1й год обслуживания и +1% на под ёлочку к отем 17.5%, я тада мож подумаю вернуться... на год 8) :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26357
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 2998 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 368369370371>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: inflew, jay2004, kostya77, maxim2014, Muzzy, ralf, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.