Додано: Сер 21 лис, 2018 13:07

inflew написав: Investor_K написав: artemiustas написав: Сегодня звонили предлагали вернуться. Видимо немало клиентов убежало от них. Сегодня звонили предлагали вернуться. Видимо немало клиентов убежало от них.



Слишком много берут за обслуживание! Слишком много берут за обслуживание!

Если хранить там бабос 100к+, то оно окупается.



Но да, ради 5-10 к нет смысла открывать тут счет. Если хранить там бабос 100к+, то оно окупается.Но да, ради 5-10 к нет смысла открывать тут счет.

Вы про это?Т.е. разместив у немчуры 100К под 17,5% (с ежемес.) я буду платить -175грн/мес абонки и т.о. через год получу в итоге: 100К*17.5 - 12*165 = 15,52К профита, т.е. реальное размещение под 15,52% (хрязными).И это если абонка в течен. года будет 175, я так думаю, шо к весне она уже 200 будетИ это ток по грн-счетам, за инвалюту нуна еще -85грн/мес абонку платитьС такой точно-немчурной математикой мож таки лучше в Альфе разместиться, даж под 15% на год, хотя там есть и 1.5г и 2г и куча отделений и АТМХай вводят аХционную БЕЗабонку на 1й год обслуживания и +1% на под ёлочку к отем 17.5%, я тада мож подумаю вернуться... на год