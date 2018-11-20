clientage написав:

Вы про это?Т.е. разместив у немчуры 100К под 17,5% (с ежемес.) я буду платить -175грн/мес абонки и т.о. через год получу в итоге: 100К*17.5 - 12*165 = 15,52К профита, т.е. реальное размещение под 15,52% (хрязными).И это если абонка в течен. года будет 175, я так думаю, шо к весне она уже 200 будетИ это ток по грн-счетам, за инвалюту нуна еще -85грн/мес абонку платитьС такой точно-немчурной математикой мож таки лучше в Альфе разместится, даж под 15% на год, хотя там есть и 1.5г и 2г и куча отделений и АТМХай вводят аХционную БЕЗабонку на 1й год обслуживания и +1% на под ёлочку к отем 17.5%, я тада мож подумаю вернуться... на год