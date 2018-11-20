RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит

ПроКредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 368369370371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:09

  clientage написав:Вы про это?
https://www.procreditbank.com.ua/fees-a ... of-service
Т.е. разместив у немчуры 100К под 17,5% (с ежемес.) я буду платить -175грн/мес абонки и т.о. через год получу в итоге: 100К*17.5 - 12*165 = 15,52К профита, т.е. реальное размещение под 15,52% (хрязными).
И это если абонка в течен. года будет 175, я так думаю, шо к весне она уже 200 будет :mrgreen:
И это ток по грн-счетам, за инвалюту нуна еще -85грн/мес абонку платить :mrgreen:
С такой точно-немчурной математикой мож таки лучше в Альфе разместится, даж под 15% на год, хотя там есть и 1.5г и 2г и куча отделений и АТМ
Хай вводят аХционную БЕЗабонку на 1й год обслуживания и +1% на под ёлочку к отем 17.5%, я тада мож подумаю вернуться... на год 8) :P


Нет, спасибо, лучше потерять пару процентов годовых ради стабильности и удобства, чем обслуживаться в Альфа-Банке:)
Единственный для меня минус - мало отделений (и полное их отсутствие на левом берегу). Это да. Неудобно.
inflew
 
Повідомлень: 246
З нами з: 28.01.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:21

Re: ПроКредит

  inflew написав:Нет, спасибо, лучше потерять пару процентов годовых ради стабильности и удобства, чем обслуживаться в Альфа-Банке:)
Единственный для меня минус - мало отделений (и полное их отсутствие на левом берегу). Это да. Неудобно.

А в чем удобство? В развязке на в/ф-мосту и пробках на Победе? :mrgreen:
А мож ТАС или УкрЭксИм? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26357
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 2998 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:29

  clientage написав:
  inflew написав:Нет, спасибо, лучше потерять пару процентов годовых ради стабильности и удобства, чем обслуживаться в Альфа-Банке:)
Единственный для меня минус - мало отделений (и полное их отсутствие на левом берегу). Это да. Неудобно.

А в чем удобство? В развязке на в/ф-мосту и пробках на Победе? :mrgreen:
А мож ТАС или УкрЭксИм? :lol:

ТАС - такое-же казино как Альфа (если не хуже)... Эксим - да, можно попробовать...
maxim2014
 
Повідомлень: 1334
З нами з: 19.09.14
Подякував: 147 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:30

  clientage написав:
  inflew написав:Нет, спасибо, лучше потерять пару процентов годовых ради стабильности и удобства, чем обслуживаться в Альфа-Банке:)
Единственный для меня минус - мало отделений (и полное их отсутствие на левом берегу). Это да. Неудобно.

А в чем удобство?

Прозрачные тарифы, качественная поддержка, работает как часы, удобный интернет-банкинг, процент на счета до восстребования, который как раз и позволяет иметь средства под рукой, и в то же время перекрывать ежемесячное обслуживание, депозитные сейфы для пополнения счетов в трех валютах.


  clientage написав:
  inflew написав:Нет, спасибо, лучше потерять пару процентов годовых ради стабильности и удобства, чем обслуживаться в Альфа-Банке:)
Единственный для меня минус - мало отделений (и полное их отсутствие на левом берегу). Это да. Неудобно.

А мож ТАС или УкрЭксИм? :lol:

Возможно. Тут не подскажу.
Лично я закинул в Монобанк. Чисто потестить)
inflew
 
Повідомлень: 246
З нами з: 28.01.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 368369370371
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: inflew, jay2004, kostya77, Muzzy, ralf і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.