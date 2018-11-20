clientage написав:Вы про это? https://www.procreditbank.com.ua/fees-a ... of-service Т.е. разместив у немчуры 100К под 17,5% (с ежемес.) я буду платить -175грн/мес абонки и т.о. через год получу в итоге: 100К*17.5 - 12*165 = 15,52К профита, т.е. реальное размещение под 15,52% (хрязными). И это если абонка в течен. года будет 175, я так думаю, шо к весне она уже 200 будет И это ток по грн-счетам, за инвалюту нуна еще -85грн/мес абонку платить С такой точно-немчурной математикой мож таки лучше в Альфе разместится, даж под 15% на год, хотя там есть и 1.5г и 2г и куча отделений и АТМ Хай вводят аХционную БЕЗабонку на 1й год обслуживания и +1% на под ёлочку к отем 17.5%, я тада мож подумаю вернуться... на год
Нет, спасибо, лучше потерять пару процентов годовых ради стабильности и удобства, чем обслуживаться в Альфа-Банке:) Единственный для меня минус - мало отделений (и полное их отсутствие на левом берегу). Это да. Неудобно.
inflew написав:Нет, спасибо, лучше потерять пару процентов годовых ради стабильности и удобства, чем обслуживаться в Альфа-Банке:) Единственный для меня минус - мало отделений (и полное их отсутствие на левом берегу). Это да. Неудобно.
А в чем удобство? В развязке на в/ф-мосту и пробках на Победе? А мож ТАС или УкрЭксИм?
inflew написав:Нет, спасибо, лучше потерять пару процентов годовых ради стабильности и удобства, чем обслуживаться в Альфа-Банке:) Единственный для меня минус - мало отделений (и полное их отсутствие на левом берегу). Это да. Неудобно.
А в чем удобство? В развязке на в/ф-мосту и пробках на Победе? А мож ТАС или УкрЭксИм?
ТАС - такое-же казино как Альфа (если не хуже)... Эксим - да, можно попробовать...
inflew написав:Нет, спасибо, лучше потерять пару процентов годовых ради стабильности и удобства, чем обслуживаться в Альфа-Банке:) Единственный для меня минус - мало отделений (и полное их отсутствие на левом берегу). Это да. Неудобно.
А в чем удобство?
Прозрачные тарифы, качественная поддержка, работает как часы, удобный интернет-банкинг, процент на счета до восстребования, который как раз и позволяет иметь средства под рукой, и в то же время перекрывать ежемесячное обслуживание, депозитные сейфы для пополнения счетов в трех валютах.
clientage написав:
inflew написав:Нет, спасибо, лучше потерять пару процентов годовых ради стабильности и удобства, чем обслуживаться в Альфа-Банке:) Единственный для меня минус - мало отделений (и полное их отсутствие на левом берегу). Это да. Неудобно.
А мож ТАС или УкрЭксИм?
Возможно. Тут не подскажу. Лично я закинул в Монобанк. Чисто потестить)