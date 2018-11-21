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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:19
clientage написав:
Ну понятно, шо чем больше занесешь, то тем больше и ваше брутто: при 200К = 16,51%
А дефачки у них действительно модельной внешности, тут окупаемость может быть и проблематичной
Однако мне понравились девочки и в СкайБанке, с брутто 19,20% на 200К.
И тож ОДНО модерн-отделение на Киёв, но голубенькое
За 2% иметь гемор со Скаем с красивыми деффачками? В договоре есть пункт, что если что, то деффачки переходят в пожизненное (ок - до потери рабочих качеств) пользование обиженного на 200К клиента?
Голубенький цвет стен несет смысловую нагрузку?
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Son of Sun
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:20
Son of Sun написав: clientage написав:
Ну понятно, шо чем больше занесешь, то тем больше и ваше брутто: при 200К = 16,51%
А дефачки у них действительно модельной внешности, тут окупаемость может быть и проблематичной
Однако мне понравились девочки и в СкайБанке, с брутто 19,20% на 200К.
И тож ОДНО модерн-отделение на Киёв, но голубенькое
За 2% иметь гемор со Скаем с красивыми деффачками? В договоре есть пункт, что если что, то деффачки переходят в пожизненное (ок - до потери рабочих качеств) пользование обиженного на 200К клиента?
Меня ж понд оберегает
А деффачки то для настроения
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:06
Да. отделение на левом берегу в районе Ашан Рив Гош очент даже не помешало бы
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:08
И еще по аналогии с барбершопами неплохо бы наливать виски постоянным клиентам.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:25
Investor_K написав:
И еще по аналогии с барбершопами неплохо бы наливать виски постоянным клиентам.
ну тада точно уже абонка 300 будет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:36
clientage написав: Investor_K написав:
И еще по аналогии с барбершопами неплохо бы наливать виски постоянным клиентам.
ну тада точно уже абонка 300 будет
Ежедневный хороший виски за 300 в месяц.
Надо подумать.
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Aps
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Додано: Сер 21 лис, 2018 16:48
Aps написав:
Ежедневный хороший виски за 300 в месяц.
Надо подумать.
Как грится. Будь человеком - и люди к тебе потянутся.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:14
Investor_K написав:
Да. отделение на левом берегу в районе Ашан Рив Гош очент даже не помешало бы
Мне также звонили,уточнил что отдал все что было в прокредите в пиреус-тоже иностранный капитал,нет абонплаты и есть отделения не только на проспекте Победы.
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:50
sens написав: Investor_K написав:
Да. отделение на левом берегу в районе Ашан Рив Гош очент даже не помешало бы
Мне также звонили,уточнил что отдал все что было в прокредите в пиреус-тоже иностранный капитал,нет абонплаты и есть отделения не только на проспекте Победы.
Ключевой момент абонка 3000 год за базовые пару счетов
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curiousobro
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