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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 369370371372

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:19

  clientage написав:Ну понятно, шо чем больше занесешь, то тем больше и ваше брутто: при 200К = 16,51%
А дефачки у них действительно модельной внешности, тут окупаемость может быть и проблематичной :mrgreen:
Однако мне понравились девочки и в СкайБанке, с брутто 19,20% на 200К.
И тож ОДНО модерн-отделение на Киёв, но голубенькое :wink:

За 2% иметь гемор со Скаем с красивыми деффачками? В договоре есть пункт, что если что, то деффачки переходят в пожизненное (ок - до потери рабочих качеств) пользование обиженного на 200К клиента? :)
Голубенький цвет стен несет смысловую нагрузку? :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:20

  Son of Sun написав:
  clientage написав:Ну понятно, шо чем больше занесешь, то тем больше и ваше брутто: при 200К = 16,51%
А дефачки у них действительно модельной внешности, тут окупаемость может быть и проблематичной :mrgreen:
Однако мне понравились девочки и в СкайБанке, с брутто 19,20% на 200К.
И тож ОДНО модерн-отделение на Киёв, но голубенькое :wink:

За 2% иметь гемор со Скаем с красивыми деффачками? В договоре есть пункт, что если что, то деффачки переходят в пожизненное (ок - до потери рабочих качеств) пользование обиженного на 200К клиента? :)

Меня ж понд оберегает 8)
А деффачки то для настроения
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:06

Re: ПроКредит

Да. отделение на левом берегу в районе Ашан Рив Гош очент даже не помешало бы
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:08

Re: ПроКредит

И еще по аналогии с барбершопами неплохо бы наливать виски постоянным клиентам.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:25

  Investor_K написав:И еще по аналогии с барбершопами неплохо бы наливать виски постоянным клиентам.

ну тада точно уже абонка 300 будет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:36

  clientage написав:
  Investor_K написав:И еще по аналогии с барбершопами неплохо бы наливать виски постоянным клиентам.

ну тада точно уже абонка 300 будет


Ежедневный хороший виски за 300 в месяц.
Надо подумать. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:14

  Investor_K написав:Да. отделение на левом берегу в районе Ашан Рив Гош очент даже не помешало бы

Мне также звонили,уточнил что отдал все что было в прокредите в пиреус-тоже иностранный капитал,нет абонплаты и есть отделения не только на проспекте Победы.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:50

  sens написав:
  Investor_K написав:Да. отделение на левом берегу в районе Ашан Рив Гош очент даже не помешало бы

Мне также звонили,уточнил что отдал все что было в прокредите в пиреус-тоже иностранный капитал,нет абонплаты и есть отделения не только на проспекте Победы.

Ключевой момент абонка 3000 год за базовые пару счетов
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:35

Виски интеллигентным клиентам

Будут под Новый год наливать или нет?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Investor_K

Так и так ставку только подняли
inflew
 
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