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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:21
появились депо на 3 и на 6 месяцев опять,но налички нужно от 300 тыс грн.
я чайник,но расту до самовара
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shtora
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:29
shtora написав:
появились депо на 3 и на 6 месяцев опять,но налички нужно от 300 тыс грн.
этот банк не для физиков и уж точно не для срочных вкладов.
никому не верю
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:36
shtora написав:
появились депо на 3 и на 6 месяцев опять,но налички нужно от 300 тыс грн.
Можно ссылку?
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:47
shtora написав:
появились депо на 3 и на 6 месяцев опять,но налички нужно от 300 тыс грн.
На сайте пусто
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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