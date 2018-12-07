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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 370371372373

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 210
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
57
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:21

Re: ПроКредит

появились депо на 3 и на 6 месяцев опять,но налички нужно от 300 тыс грн.
я чайник,но расту до самовара
shtora
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:29

  shtora написав:появились депо на 3 и на 6 месяцев опять,но налички нужно от 300 тыс грн.
этот банк не для физиков и уж точно не для срочных вкладов.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:36

  shtora написав:появились депо на 3 и на 6 месяцев опять,но налички нужно от 300 тыс грн.

Можно ссылку?
inflew
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:47

  shtora написав:появились депо на 3 и на 6 месяцев опять,но налички нужно от 300 тыс грн.


На сайте пусто
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 09:37

  Investor_K написав:
  shtora написав:появились депо на 3 и на 6 месяцев опять,но налички нужно от 300 тыс грн.


На сайте пусто

не агитирую , Пиреус по доллару на год дает 3,5%, и без АП в месяц в размере 10у.е.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:21

Для порівняння - європейські ставки цього банку (Сербія)

https://www.procreditbank.rs/sites/defa ... 20LIST.pdf
+50грн !
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greenozon
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