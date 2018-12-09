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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:21
Re: ПроКредит
появились депо на 3 и на 6 месяцев опять,но налички нужно от 300 тыс грн.
я чайник,но расту до самовара
Додано: П'ят 07 гру, 2018 06:29
этот банк не для физиков и уж точно не для срочных вкладов.
никому не верю
Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:36
Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:47
На сайте пусто
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 08 гру, 2018 09:37
не агитирую , Пиреус по доллару на год дает 3,5%, и без АП в месяц в размере 10у.е.
никому не верю
Додано: Суб 08 гру, 2018 10:21
Для порівняння - європейські ставки цього банку (Сербія)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 09 гру, 2018 08:47
Investor_K Мне звонили из банка ,и действительно на сайте пусто.
я чайник,но расту до самовара
Додано: Нед 09 гру, 2018 09:24
Re: ПроКредит
Дык может они говорили что скоро такой лимит будет, поэтому спешите занести сумму по-меньше?..
Додано: Пон 10 гру, 2018 05:49
maxim2014 нет)))))))уговаривали забрать с др банков,если есть,и принести им.Полгода до этого,уговаривали на год положить,у меня сейчас на на обычном счете лежат под 11%
я чайник,но расту до самовара
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