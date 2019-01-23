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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 371372373374 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПроКредит 3.1 5 213 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 31% 65 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 9% 20 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 6% 12 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 58 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 27% 58 Всього голосів : 213 Додано: Сер 23 січ, 2019 20:50 неощадний депозит В жовтні 2008 року розмістила 304 дол.США на депозитний рахунок Прокредитбанку під 6% річних. 22.01.2019 року закрила депозит, забравши 286 дол.США. Про зміну відсоткової ставки мене не попереджали, про операцію "комісія за обслуговування рахунку" ні в договорі нічого не сказано, ні письмово, ні за допомогою телефону мені не повідомили. Починаючи з 2011 року відсоткову ставку знизили до 1,5% без попереджень і узгоджень, а з 2016 року щомісяця знімали майже 4$ за обслуговування рахунку. На мої претензії в банку сказали, що це я мала цікавитись своїми рахунками, а на гарячій лінії банку пообіцяли розібратись і поки ніяких роз'яснень. Європейська практика - повідомляти клієнтів про будь-які зміни. Ось такий "надійний" європейський банк. Не рекомендую нікому зв'язуватись з цим банком, щоб не бути донором потужної структури із шахрайськими схемами накопичення капіталу. ТетянаVTV Повідомлень: 3 З нами з: 23.01.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 січ, 2019 01:55 ПроКредитбанк Банк змінює умови депозитного договору без будь-яких попереджень, за користування рахунком необхідно щомісяця сплачувати гроші, що не передбачалось депозитними договорами, в результаті чого дрібні вкладники отримують під час закриття депозиту менші гроші, ніж вкладали. ТетянаVTV Повідомлень: 3 З нами з: 23.01.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 січ, 2019 08:51 ТетянаVTV написав: В жовтні 2008 року розмістила 304 дол.США на депозитний рахунок Прокредитбанку під 6% річних. 22.01.2019 року закрила депозит, забравши 286 дол.США. Про зміну відсоткової ставки мене не попереджали, про операцію "комісія за обслуговування рахунку" ні в договорі нічого не сказано, ні письмово, ні за допомогою телефону мені не повідомили. Починаючи з 2011 року відсоткову ставку знизили до 1,5% без попереджень і узгоджень, а з 2016 року щомісяця знімали майже 4$ за обслуговування рахунку. На мої претензії в банку сказали, що це я мала цікавитись своїми рахунками, а на гарячій лінії банку пообіцяли розібратись і поки ніяких роз'яснень. Європейська практика - повідомляти клієнтів про будь-які зміни. Ось такий "надійний" європейський банк. Не рекомендую нікому зв'язуватись з цим банком, щоб не бути донором потужної структури із шахрайськими схемами накопичення капіталу. В жовтні 2008 року розмістила 304 дол.США на депозитний рахунок Прокредитбанку під 6% річних. 22.01.2019 року закрила депозит, забравши 286 дол.США. Про зміну відсоткової ставки мене не попереджали, про операцію "комісія за обслуговування рахунку" ні в договорі нічого не сказано, ні письмово, ні за допомогою телефону мені не повідомили. Починаючи з 2011 року відсоткову ставку знизили до 1,5% без попереджень і узгоджень, а з 2016 року щомісяця знімали майже 4$ за обслуговування рахунку. На мої претензії в банку сказали, що це я мала цікавитись своїми рахунками, а на гарячій лінії банку пообіцяли розібратись і поки ніяких роз'яснень. Європейська практика - повідомляти клієнтів про будь-які зміни. Ось такий "надійний" європейський банк. Не рекомендую нікому зв'язуватись з цим банком, щоб не бути донором потужної структури із шахрайськими схемами накопичення капіталу.

Про зміни у тарифах (будь-який) банк інформує через різні канали, в т.ч. числі і через веб (публічна оферта називається), і ваш обов'язок слідкувати за цими змінами.

Ви ж в магазині не піднімаєте галас, що 3 роки тому булка коштувала 5 грн, а сьогодні - 10 грн. і вам мають продати за 5, бо ви колись купували по такій ціні.

Про зниження діючого договору, треба читати умови договору, ймовірно, що в ньому це передбачено.

Я не виправдовую цей банк, але вражає ставлення (потенційних) клієнтів до документів, що підписуються. Про зміни у тарифах (будь-який) банк інформує через різні канали, в т.ч. числі і через веб (публічна оферта називається), і ваш обов'язок слідкувати за цими змінами.Ви ж в магазині не піднімаєте галас, що 3 роки тому булка коштувала 5 грн, а сьогодні - 10 грн. і вам мають продати за 5, бо ви колись купували по такій ціні.Про зниження діючого договору, треба читати умови договору, ймовірно, що в ньому це передбачено.Я не виправдовую цей банк, але вражає ставлення (потенційних) клієнтів до документів, що підписуються.

Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! Son of Sun Повідомлень: 353 З нами з: 25.04.14 Подякував: 90 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 371372373374 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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