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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:50
неощадний депозит
В жовтні 2008 року розмістила 304 дол.США на депозитний рахунок Прокредитбанку під 6% річних. 22.01.2019 року закрила депозит, забравши 286 дол.США. Про зміну відсоткової ставки мене не попереджали, про операцію "комісія за обслуговування рахунку" ні в договорі нічого не сказано, ні письмово, ні за допомогою телефону мені не повідомили. Починаючи з 2011 року відсоткову ставку знизили до 1,5% без попереджень і узгоджень, а з 2016 року щомісяця знімали майже 4$ за обслуговування рахунку. На мої претензії в банку сказали, що це я мала цікавитись своїми рахунками, а на гарячій лінії банку пообіцяли розібратись і поки ніяких роз'яснень. Європейська практика - повідомляти клієнтів про будь-які зміни. Ось такий "надійний" європейський банк. Не рекомендую нікому зв'язуватись з цим банком, щоб не бути донором потужної структури із шахрайськими схемами накопичення капіталу.
Додано: Чет 24 січ, 2019 01:55
ПроКредитбанк
Банк змінює умови депозитного договору без будь-яких попереджень, за користування рахунком необхідно щомісяця сплачувати гроші, що не передбачалось депозитними договорами, в результаті чого дрібні вкладники отримують під час закриття депозиту менші гроші, ніж вкладали.
Додано: Чет 24 січ, 2019 08:51
Про зміни у тарифах (будь-який) банк інформує через різні канали, в т.ч. числі і через веб (публічна оферта називається), і ваш обов'язок слідкувати за цими змінами.
Ви ж в магазині не піднімаєте галас, що 3 роки тому булка коштувала 5 грн, а сьогодні - 10 грн. і вам мають продати за 5, бо ви колись купували по такій ціні.
Про зниження діючого договору, треба читати умови договору, ймовірно, що в ньому це передбачено.
Я не виправдовую цей банк, але вражає ставлення (потенційних) клієнтів до документів, що підписуються.
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:39
Непонятно, в банке разве были когда нибудь 10-летние депозиты, или вы не забирали деньги с окончившегося депозита целых девять лет?
+ 50 грн к депозиту на минфине, промокод F9GZULI
Додано: Чет 24 січ, 2019 10:59
10ти-летних, не было, вроде. Но такие деньжищща просто опасно забирать без сопровождения хотя бы охранным батальоном (лучше -- полу-полк). Сбор соответствующих сил и занял такое время...
И вопрос к "топикстартеру" -- договор перед подписанием вы даже не просматривали?
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