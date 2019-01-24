В жовтні 2008 року розмістила 304 дол.США на депозитний рахунок Прокредитбанку під 6% річних. 22.01.2019 року закрила депозит, забравши 286 дол.США. Про зміну відсоткової ставки мене не попереджали, про операцію "комісія за обслуговування рахунку" ні в договорі нічого не сказано, ні письмово, ні за допомогою телефону мені не повідомили. Починаючи з 2011 року відсоткову ставку знизили до 1,5% без попереджень і узгоджень, а з 2016 року щомісяця знімали майже 4$ за обслуговування рахунку. На мої претензії в банку сказали, що це я мала цікавитись своїми рахунками, а на гарячій лінії банку пообіцяли розібратись і поки ніяких роз'яснень. Європейська практика - повідомляти клієнтів про будь-які зміни. Ось такий "надійний" європейський банк. Не рекомендую нікому зв'язуватись з цим банком, щоб не бути донором потужної структури із шахрайськими схемами накопичення капіталу.
Банк змінює умови депозитного договору без будь-яких попереджень, за користування рахунком необхідно щомісяця сплачувати гроші, що не передбачалось депозитними договорами, в результаті чого дрібні вкладники отримують під час закриття депозиту менші гроші, ніж вкладали.
ТетянаVTV написав:В жовтні 2008 року розмістила 304 дол.США на депозитний рахунок Прокредитбанку під 6% річних. 22.01.2019 року закрила депозит, забравши 286 дол.США. Про зміну відсоткової ставки мене не попереджали, про операцію "комісія за обслуговування рахунку" ні в договорі нічого не сказано, ні письмово, ні за допомогою телефону мені не повідомили. Починаючи з 2011 року відсоткову ставку знизили до 1,5% без попереджень і узгоджень, а з 2016 року щомісяця знімали майже 4$ за обслуговування рахунку. На мої претензії в банку сказали, що це я мала цікавитись своїми рахунками, а на гарячій лінії банку пообіцяли розібратись і поки ніяких роз'яснень. Європейська практика - повідомляти клієнтів про будь-які зміни. Ось такий "надійний" європейський банк. Не рекомендую нікому зв'язуватись з цим банком, щоб не бути донором потужної структури із шахрайськими схемами накопичення капіталу.
Про зміни у тарифах (будь-який) банк інформує через різні канали, в т.ч. числі і через веб (публічна оферта називається), і ваш обов'язок слідкувати за цими змінами. Ви ж в магазині не піднімаєте галас, що 3 роки тому булка коштувала 5 грн, а сьогодні - 10 грн. і вам мають продати за 5, бо ви колись купували по такій ціні. Про зниження діючого договору, треба читати умови договору, ймовірно, що в ньому це передбачено. Я не виправдовую цей банк, але вражає ставлення (потенційних) клієнтів до документів, що підписуються.
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ТетянаVTV написав:В жовтні 2008 року розмістила 304 дол.США на депозитний рахунок Прокредитбанку під 6% річних. 22.01.2019 року закрила депозит, забравши 286 дол.США. Про зміну відсоткової ставки мене не попереджали, про операцію "комісія за обслуговування рахунку" ні в договорі нічого не сказано, ні письмово, ні за допомогою телефону мені не повідомили. Починаючи з 2011 року відсоткову ставку знизили до 1,5% без попереджень і узгоджень, а з 2016 року щомісяця знімали майже 4$ за обслуговування рахунку. На мої претензії в банку сказали, що це я мала цікавитись своїми рахунками, а на гарячій лінії банку пообіцяли розібратись і поки ніяких роз'яснень. Європейська практика - повідомляти клієнтів про будь-які зміни. Ось такий "надійний" європейський банк. Не рекомендую нікому зв'язуватись з цим банком, щоб не бути донором потужної структури із шахрайськими схемами накопичення капіталу.
Непонятно, в банке разве были когда нибудь 10-летние депозиты, или вы не забирали деньги с окончившегося депозита целых девять лет?
Надо глянуть, я в 2009 что-то на 15 лет открывал, типа сберегательного счета. . Даже жалею, что закрыл в 2012-м, было бы интересно посмотреть, а вдруг бы вся эта движуха с платой за обслуживание того счета не коснулась.
Надо глянуть, я в 2009 что-то на 15 лет открывал, типа сберегательного счета. . Даже жалею, что закрыл в 2012-м, было бы интересно посмотреть, а вдруг бы вся эта движуха с платой за обслуживание того счета не коснулась.
Если остался договор -- аж прямо интересно стало яиксировали ли они ставку. -- потому как "недавно" они на "длинных" депозитах ставку только на первый год фиксировали. Того счета -- точно бы не коснулась (там точно префикс "специальный"). Но могли начать настойчиво просить открыть новый счет -- для выплаты процентов.
Ага, выяснилось, что дама никакого депозита не оформляла, а держала деньги на сберегательном, который является текущим счетом. Капец - более 10 лет ей не пришло в голову поинтересоваться что там с деньгами, с платой за обслуживание и хранением денег..., и тут в попу клюнул жаренный петух Всего 18 долларов за 10 лет обслуживания, швейцарцы нервно курят в сторонке
Stringer написав:Ага, выяснилось, что дама никакого депозита не оформляла, а держала деньги на сберегательном, который является текущим счетом. Капец - более 10 лет ей не пришло в голову поинтересоваться что там с деньгами, с платой за обслуживание и хранением денег..., и тут в попу клюнул жаренный петух Всего 18 долларов за 10 лет обслуживания, швейцарцы нервно курят в сторонке
Про такі суми можна було забути...нічого дивного.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.