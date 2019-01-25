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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:50
Re: ПроКредит
Что все набросились на человека? Может человек десятку отмотал за ограбление банка? Или на заробатках за границей был?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:55
А мне банк нравится-решил оптимизировать кассы,затем отделения,потом ввел драконовские комиссии и через год зазывает поделиться с банком,потому что некому комиссии оплачивать.
никому не верю
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