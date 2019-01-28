|
|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:50
Что все набросились на человека? Может человек десятку отмотал за ограбление банка? Или на заробатках за границей был?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5358
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:55
Investor_K написав:
Что все набросились на человека? Может человек десятку отмотал за ограбление банка? Или на заробатках за границей был?
А мне банк нравится-решил оптимизировать кассы,затем отделения,потом ввел драконовские комиссии и через год зазывает поделиться с банком,потому что некому комиссии оплачивать.
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11274
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 649 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 08:52
sens написав:
А мне банк нравится-решил оптимизировать кассы,затем отделения,потом ввел драконовские комиссии и через год зазывает поделиться с банком,потому что некому комиссии оплачивать.
Какие комиссии? Ежемесячная плата?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5358
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:01
Investor_K написав:
Что все набросились на человека? Может человек десятку отмотал за ограбление банка? Или на заробатках за границей был?
Набросились не за "сон" 10ти-летний, набросились на подход "мне все должны и пофиг что в том договоре писали"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 887
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:31
После оплаты долларовой картой VISA 286.75 PLN с карты списали 81.05 USD. По курсу VISA должно быть 76.49 USD. Поясните пожалуйста почему Прокредит провел транзакцию в PLN не по курсу VISA?
-
ASV72
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 26.06.12
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:39
ASV72 уже списали или сумма в блоке? когда была сама оплата?
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 754
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:54
ASV72 написав:
После оплаты долларовой картой VISA 286.75 PLN с карты списали 81.05 USD. По курсу VISA должно быть 76.49 USD. Поясните пожалуйста почему Прокредит провел транзакцию в PLN не по курсу VISA?
Так у нас все банки проводят списание по своему курсу. По курсу визы разве что холд может быть.
-
Alexey_k9
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 06.08.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 23:08
Кассандра написав:ASV72
уже списали или сумма в блоке? когда была сама оплата?
Списали сразу после оплаты, через несколько секунд новый баланс прислали. Также делали оплату долларовой картой Альфа банка, они в холд поставили сумму в PLN.
-
ASV72
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 26.06.12
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 23:22
Посмотрел инетбанкинг, все таки списания пока нет и сумма в холде стоит. Текст СМС из банка в заблуждение ввел. Подожду списания. Спасибо.
-
ASV72
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 26.06.12
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 23:26
ASV72 написав: Кассандра написав:ASV72
уже списали или сумма в блоке? когда была сама оплата?
Списали сразу после оплаты, через несколько секунд новый баланс прислали. Также делали оплату долларовой картой Альфа банка, они в холд поставили сумму в PLN.
Я с прокредитом давно не работаю, но я не помню чтобы они сразу списывали. Скорее всего сумма в холде с неким "запасом", когда будет списана этот запас должен быть разблокирован. Конвертация PLN->USD должна происходить по курсу пратежной системы. Есть еще вариант что там двойная конвертация типа PLN->EUR->USD, в таком случае могут быть значительные потери при конвертации.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 210
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|