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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 373374375376>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
58
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:50

Re: ПроКредит

Что все набросились на человека? Может человек десятку отмотал за ограбление банка? Или на заробатках за границей был?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:55

  Investor_K написав:Что все набросились на человека? Может человек десятку отмотал за ограбление банка? Или на заробатках за границей был?

А мне банк нравится-решил оптимизировать кассы,затем отделения,потом ввел драконовские комиссии и через год зазывает поделиться с банком,потому что некому комиссии оплачивать.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:52

Re: ПроКредит

  sens написав:А мне банк нравится-решил оптимизировать кассы,затем отделения,потом ввел драконовские комиссии и через год зазывает поделиться с банком,потому что некому комиссии оплачивать.


Какие комиссии? Ежемесячная плата?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:01

  Investor_K написав:Что все набросились на человека? Может человек десятку отмотал за ограбление банка? Или на заробатках за границей был?

Набросились не за "сон" 10ти-летний, набросились на подход "мне все должны и пофиг что в том договоре писали"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:31

Конвертация PLN - USD

После оплаты долларовой картой VISA 286.75 PLN с карты списали 81.05 USD. По курсу VISA должно быть 76.49 USD. Поясните пожалуйста почему Прокредит провел транзакцию в PLN не по курсу VISA?
ASV72
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:39

ASV72 уже списали или сумма в блоке? когда была сама оплата?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:54

  ASV72 написав:После оплаты долларовой картой VISA 286.75 PLN с карты списали 81.05 USD. По курсу VISA должно быть 76.49 USD. Поясните пожалуйста почему Прокредит провел транзакцию в PLN не по курсу VISA?


Так у нас все банки проводят списание по своему курсу. По курсу визы разве что холд может быть.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:08

  Кассандра написав:ASV72 уже списали или сумма в блоке? когда была сама оплата?

Списали сразу после оплаты, через несколько секунд новый баланс прислали. Также делали оплату долларовой картой Альфа банка, они в холд поставили сумму в PLN.
ASV72
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:22

Посмотрел инетбанкинг, все таки списания пока нет и сумма в холде стоит. Текст СМС из банка в заблуждение ввел. Подожду списания. Спасибо.
ASV72
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:26

  ASV72 написав:
  Кассандра написав:ASV72 уже списали или сумма в блоке? когда была сама оплата?

Списали сразу после оплаты, через несколько секунд новый баланс прислали. Также делали оплату долларовой картой Альфа банка, они в холд поставили сумму в PLN.


Я с прокредитом давно не работаю, но я не помню чтобы они сразу списывали. Скорее всего сумма в холде с неким "запасом", когда будет списана этот запас должен быть разблокирован. Конвертация PLN->USD должна происходить по курсу пратежной системы. Есть еще вариант что там двойная конвертация типа PLN->EUR->USD, в таком случае могут быть значительные потери при конвертации.
antey718
 
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