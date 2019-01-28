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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 373374375376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
58
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:52

  ASV72 написав:Посмотрел инетбанкинг, все таки списания пока нет и сумма в холде стоит. Текст СМС из банка в заблуждение ввел. Подожду списания. Спасибо.

Блокируют всегда с запасом, поэтому ждите списания и по факту анализируйте. Оплата в Польше долларовой визой должна быть списана по курсу visa, если будет серьёзное отличие - торбите банк
Кассандра
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  #<1 ... 373374375376
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