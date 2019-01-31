Блокируют всегда с запасом, поэтому ждите списания и по факту анализируйте. Оплата в Польше долларовой визой должна быть списана по курсу visa, если будет серьёзное отличие - торбите банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 23:52
Блокируют всегда с запасом, поэтому ждите списания и по факту анализируйте. Оплата в Польше долларовой визой должна быть списана по курсу visa, если будет серьёзное отличие - торбите банк
Додано: П'ят 01 лют, 2019 07:22
Доброе утро всем!
За январь вместо 1300 грн. процентов по Flex Save начислили почти в 2 раза меньше - всего 700 с небольшим (вижу по выписке, sms пока не было).
Вроде процентная ставка не менялась, комиссия не повышалась...
У всех правильно начислено?
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