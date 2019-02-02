Блокируют всегда с запасом, поэтому ждите списания и по факту анализируйте. Оплата в Польше долларовой визой должна быть списана по курсу visa, если будет серьёзное отличие - торбите банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 23:52
Блокируют всегда с запасом, поэтому ждите списания и по факту анализируйте. Оплата в Польше долларовой визой должна быть списана по курсу visa, если будет серьёзное отличие - торбите банк
Додано: П'ят 01 лют, 2019 07:22
Доброе утро всем!
За январь вместо 1300 грн. процентов по Flex Save начислили почти в 2 раза меньше - всего 700 с небольшим (вижу по выписке, sms пока не было).
Вроде процентная ставка не менялась, комиссия не повышалась...
У всех правильно начислено?
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:32
У меня если и меньше, то не намного - но у меня и денег там всего 300 грн, а не под фонд...
смски по депозитам пришли с самого утра, а по ощадному они разве приходят?
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:44
Stringer
По ощадному - нет, приходит только sms о зачислении начисленных за месяц по Flex Save процентов на текущий счет.
Уже и сообщение пришло - сумма не поменялась. Я, быть может, и не обратил бы внимания, но 29 января заходил в e-banking и сумма начисленных процентов (до уплаты налогов) была без малого 1600 грн. За 3 года такое впервые. Наверное, какой-то сбой...
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:19
Около 14.00 сообщил в банк об ошибке - обещали разобраться и уже через 3 часа доначислили недостающие 600 грн. Молодцы - оперативно сработали. Был какой-то глюк в программе...
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:43
Re: ПроКредит
В банке можно купить валюту через банкинг?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 03 лют, 2019 08:33
Re: ПроКредит
Дык покрашены ж только с 7 числа будут введены.
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