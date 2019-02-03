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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 374375376377>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
58
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:52

  ASV72 написав:Посмотрел инетбанкинг, все таки списания пока нет и сумма в холде стоит. Текст СМС из банка в заблуждение ввел. Подожду списания. Спасибо.

Блокируют всегда с запасом, поэтому ждите списания и по факту анализируйте. Оплата в Польше долларовой визой должна быть списана по курсу visa, если будет серьёзное отличие - торбите банк
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 07:22

Доброе утро всем!
За январь вместо 1300 грн. процентов по Flex Save начислили почти в 2 раза меньше - всего 700 с небольшим (вижу по выписке, sms пока не было).
Вроде процентная ставка не менялась, комиссия не повышалась...
У всех правильно начислено?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:32

  Anadonta написав:Доброе утро всем!
За январь вместо 1300 грн. процентов по Flex Save начислили почти в 2 раза меньше - всего 700 с небольшим (вижу по выписке, sms пока не было).
Вроде процентная ставка не менялась, комиссия не повышалась...
У всех правильно начислено?

У меня если и меньше, то не намного - но у меня и денег там всего 300 грн, а не под фонд...
смски по депозитам пришли с самого утра, а по ощадному они разве приходят?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:44

Stringer

По ощадному - нет, приходит только sms о зачислении начисленных за месяц по Flex Save процентов на текущий счет.
Уже и сообщение пришло - сумма не поменялась. Я, быть может, и не обратил бы внимания, но 29 января заходил в e-banking и сумма начисленных процентов (до уплаты налогов) была без малого 1600 грн. За 3 года такое впервые. Наверное, какой-то сбой...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:19

Около 14.00 сообщил в банк об ошибке - обещали разобраться и уже через 3 часа доначислили недостающие 600 грн. Молодцы - оперативно сработали. Был какой-то глюк в программе...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:43

Re: ПроКредит

В банке можно купить валюту через банкинг?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 08:33

Re: ПроКредит

Дык покрашены ж только с 7 числа будут введены.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 08:33

Investor_K
Можно только продать и по курсу, примерно, на гривну-полторы хуже, чем в обменнике.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:25

  maxim2014 написав:Дык покрашены ж только с 7 числа будут введены.


і цей банк вже готовий?
7го числа то лише гріл лайт від НБУ :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:50

  greenozon написав:
  maxim2014 написав:Дык покрашены ж только с 7 числа будут введены.


і цей банк вже готовий?
7го числа то лише гріл лайт від НБУ :)

Пока вроде ж только приват отрапортовал что готов будет запустить прям 7-го числа. Но учитывая то что сабж активно топит за операции в иб а не через отделения - стоит ожидать скорого запуска. В свое время в отделении мне утверждали что все неудобности с валютой это следствие политики НБУ. Как только они разрешат - дык и валюту в банкоматах снимать можно будет и операции в ИБ с ней проводить по-полной.
maxim2014
 
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