|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:59
maxim2014 написав:
Пока вроде ж только приват отрапортовал что готов будет запустить прям 7-го числа.
Альфа-Алла теж обіцяла нежданчік-сюрприз прямо 7го по цій тематиці
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 4110
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему