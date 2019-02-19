А шо толку? Раньше в отделениях такие классные барышни сидели... А счас ...не буду о грустном. Наверное на кадрах у них ведьма старая и одинокая сидит.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лют, 2019 08:26
Re: ПроКредит
А шо толку? Раньше в отделениях такие классные барышни сидели... А счас ...не буду о грустном. Наверное на кадрах у них ведьма старая и одинокая сидит.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 12 лют, 2019 10:31
Политика Американских банков: "Не устраивают условия нашего банка? Найдите дешевле!" Политика Европейских банков: "Не устраивают условия нашего банка? Воспользуйтесь услугами другого банка!" Политика отечественных банков: "Не устраивают условия нашего банка? Мигрируйте!"
никому не верю
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:15
Шановні форумчани!
Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, залишити свій відгук ось тут !
Ваша думка для нас надзвичайно важлива)
З пов. Ірина
|