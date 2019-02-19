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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 375376377378

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
58
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 08:26

Re: ПроКредит

  Квесторе_поверніться написав:Ага...злиднів банка жене геть.


А шо толку? Раньше в отделениях такие классные барышни сидели... А счас ...не буду о грустном. Наверное на кадрах у них ведьма старая и одинокая сидит.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 10:31

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ага...злиднів банка жене геть.


А шо толку? Раньше в отделениях такие классные барышни сидели... А счас ...не буду о грустном. Наверное на кадрах у них ведьма старая и одинокая сидит.


Политика Американских банков: "Не устраивают условия нашего банка? Найдите дешевле!" Политика Европейских банков: "Не устраивают условия нашего банка? Воспользуйтесь услугами другого банка!" Политика отечественных банков: "Не устраивают условия нашего банка? Мигрируйте!"

:mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:15

Шановні форумчани!

Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, залишити свій відгук ось тут !

Ваша думка для нас надзвичайно важлива)

З пов. Ірина
Ірина_
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  #<1 ... 375376377378
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