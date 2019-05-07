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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 кві, 2019 10:38
Уже заработал. По крайней мере в ИБ зайти можно.
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Amid
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Додано: Пон 15 кві, 2019 10:01
clientage написав: vl19450 написав:
И процессинг лежит
А чей у них щас карт-процессинг?
ПУМБ, вроде
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_hunter
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Додано: Пон 15 кві, 2019 10:05
_hunter
Уже давно не ПУМБ. Они свой зачам-то запилили.
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Amid
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Додано: Пон 15 кві, 2019 14:43
Amid написав:_hunter
Уже давно не ПУМБ. Они свой зачам-то запилили.
Странно: карт-поддержка все так же на аутсорсе где-то сидит. Вряд ли процессинг свой -- может передали кому?
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_hunter
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Додано: Сер 17 кві, 2019 16:53
ТасЛинк у них, они несколько лет назад перешли . Даже по этому поводу меняли всем карты.
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Batarejkin
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Додано: Вів 07 тра, 2019 12:43
Выкатили новую редакцию общих положений и условий. Кто-нибудь понял ключевые моменты?
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MostWanted
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