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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 379380381382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 217
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
58
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2019 10:38

Re: ПроКредит

Уже заработал. По крайней мере в ИБ зайти можно.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 10:01

  clientage написав:
  vl19450 написав:И процессинг лежит

А чей у них щас карт-процессинг?

ПУМБ, вроде
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 10:05

_hunter
Уже давно не ПУМБ. Они свой зачам-то запилили.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 14:43

  Amid написав:_hunter
Уже давно не ПУМБ. Они свой зачам-то запилили.

Странно: карт-поддержка все так же на аутсорсе где-то сидит. Вряд ли процессинг свой -- может передали кому?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 16:53

Re: ПроКредит

ТасЛинк у них, они несколько лет назад перешли . Даже по этому поводу меняли всем карты.
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:43

Re: ПроКредит

Выкатили новую редакцию общих положений и условий. Кто-нибудь понял ключевые моменты?
MostWanted
 
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  #<1 ... 379380381382
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ПроКредит (3816)
07.05.2019 13:43
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