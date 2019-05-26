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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 380381382383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 218
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
58
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:11

так нет же меню "другие операции" на экране. Или с самого начала идти, тогда щедрее будет валя?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:22

demichh
Мне непонятен неинформативный флуд.
Есть конкретный вопрос.
Повторю.
При попытке получения денег в банкомате Аваля или Сбербанка - пишет ошибка чипа. Приватбанк вроде выдает. Другие банки пока не юзал.
Тех. поддержка предложила подойти в отделение :shock: :?: чтобы там протестировали карту.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой.
Про выдачу больше денег за трансакцию в чужом банкомате писали неоднократно, поэтому это НЕ ТО.
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:24

  aleks-kiev написав:demichh
[u]При попытке получения денег в банкомате Аваля или Сбербанка - пишет ошибка чипа.


це ви у вихідні або в будні намагалися? і гроші були вашими або зайшли по p2p?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:45

  Basilio2020 написав:
  aleks-kiev написав:demichh
[u]При попытке получения денег в банкомате Аваля или Сбербанка - пишет ошибка чипа.


це ви у вихідні або в будні намагалися? і гроші були вашими або зайшли по p2p?

Якщо це важливо, в будні, гроші мої.
До видачі не доходить, навіть не доходить до ПІН-кола, зразу - помилка чіпа.
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:57

  aleks-kiev написав:
  Basilio2020 написав:
  aleks-kiev написав:demichh
[u]При попытке получения денег в банкомате Аваля или Сбербанка - пишет ошибка чипа.


це ви у вихідні або в будні намагалися? і гроші були вашими або зайшли по p2p?

Якщо це важливо, в будні, гроші мої.
До видачі не доходить, навіть не доходить до ПІН-кола, зразу - помилка чіпа.


тоді велика ймовірність проблеми саме в чіпі,

у вихідні Альфа, Сбер, ПУМБ та навіть Укрсиб неохоче видають скільки-небудь великі суми (від 8000) по прокредитовським карткам

і взагалі логіка видачі непослідовна: Альфа може в новому банкоматі видати 32000 за раз (так, більше 40 купюр), а може в старому два по 8000 і все, Сбер дає по 4000 максимум, але хоч 12 раз (ввечері в будні). У вихідні обламувався рази три поки не побачив закономірність
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:39

Basilio2020

Справа в тому, що незрозуміло, в одних банкоматах видає, в інших - ні.
Може якась "крива" версія програмного забезпечення чи ще щось :shock:
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 16:33

  aleks-kiev написав:Basilio2020

Справа в тому, що незрозуміло, в одних банкоматах видає, в інших - ні.
Може якась "крива" версія програмного забезпечення чи ще щось :shock:

ну выдаёт только в привате как вы сказали. Возможно приват при дохлом чипе использует инициализацию по магнитной полосе, кто его знает как у них софт заряжен. Кассиры привата никогда чипом не пользуются в своих pos-ах - чиркнули магниткой и дело в шляпе - вы уже определены как клиент. так что проверьте чип в отделении прокредита - всё станет сразу ясно :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:57

Зображення

Как на ваш взгляд повлияет на стабильность банка в украине снижение стоимости акций Procredit Group до исторического минимума за последние 5 лет в связи с высоким процентом плохих кредитов? Подробнее об этом можно почитать например в статье Is ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ETR:PCZ) Exposed To Too Much Risk?

Из того что наблюдаю на текущий момент это значительное количество рекламы в интернете по привлечению депозитов с процентной ставкой немного выше среднерычной что как правило говорит не в пользу стабильности банка.
ralf
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:25

Ставки у них всегда были хорошие... но они это компенсируют высокой стоимостью обслуживания
maxim2014
 
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