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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 тра, 2019 17:11
так нет же меню "другие операции" на экране. Или с самого начала идти, тогда щедрее будет валя?
Додано: Пон 20 тра, 2019 17:22
demichh
Мне непонятен неинформативный флуд.
Есть конкретный вопрос.
Повторю.
При попытке получения денег в банкомате Аваля или Сбербанка - пишет ошибка чипа. Приватбанк вроде выдает. Другие банки пока не юзал.
Тех. поддержка предложила подойти в отделение чтобы там протестировали карту.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой.
Про выдачу больше денег за трансакцию в чужом банкомате писали неоднократно, поэтому это НЕ ТО.
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:24
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:45
Якщо це важливо, в будні, гроші мої.
До видачі не доходить, навіть не доходить до ПІН-кола, зразу - помилка чіпа.
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:57
тоді велика ймовірність проблеми саме в чіпі,
у вихідні Альфа, Сбер, ПУМБ та навіть Укрсиб неохоче видають скільки-небудь великі суми (від 8000) по прокредитовським карткам
і взагалі логіка видачі непослідовна: Альфа може в новому банкоматі видати 32000 за раз (так, більше 40 купюр), а може в старому два по 8000 і все, Сбер дає по 4000 максимум, але хоч 12 раз (ввечері в будні). У вихідні обламувався рази три поки не побачив закономірність
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:39
Basilio2020
Справа в тому, що незрозуміло, в одних банкоматах видає, в інших - ні.
Може якась "крива" версія програмного забезпечення чи ще щось
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:33
ну выдаёт только в привате как вы сказали. Возможно приват при дохлом чипе использует инициализацию по магнитной полосе, кто его знает как у них софт заряжен. Кассиры привата никогда чипом не пользуются в своих pos-ах - чиркнули магниткой и дело в шляпе - вы уже определены как клиент. так что проверьте чип в отделении прокредита - всё станет сразу ясно
Додано: Суб 25 тра, 2019 14:57
Как на ваш взгляд повлияет на стабильность банка в украине снижение стоимости акций Procredit Group до исторического минимума за последние 5 лет в связи с высоким процентом плохих кредитов? Подробнее об этом можно почитать например в статье
Из того что наблюдаю на текущий момент это значительное количество рекламы в интернете по привлечению депозитов с процентной ставкой немного выше среднерычной что как правило говорит не в пользу стабильности банка.
Додано: Нед 26 тра, 2019 16:25
Ставки у них всегда были хорошие... но они это компенсируют высокой стоимостью обслуживания
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