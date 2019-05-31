Investor_K
И даже с ДВРЗ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:20
В отделении новость подтвердили. Процент минус один для всех новых срочных депо.
Для сберегательного изменений нет.
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:21
А сегодня или завтра еще можно успеть?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:22
Re: ПроКредит
В банкинге уже по-новому
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