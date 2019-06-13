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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 тра, 2019 20:59
Investor_K
И даже с ДВРЗ.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 06:09
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:21
А сегодня или завтра еще можно успеть?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:22
В банкинге уже по-новому
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Додано: Суб 01 чер, 2019 12:46
Так що вже опіздав?
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Investor_K
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Додано: Суб 01 чер, 2019 14:17
Investor_K написав:
Так що вже опіздав?
Ну, если в банкинге уже новые проценты, то, по-видимому, да
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:53
Как закинуть на счеты наши монеты - копейки и евроценты?
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:46
Investor_K написав:
Как закинуть на счеты наши монеты - копейки и евроценты?
А разве банки работают с валютой (не грн) в монетах?
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