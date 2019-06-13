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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 382383384385

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
58
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:59

Investor_K
И даже с ДВРЗ.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:20

В отделении новость подтвердили. Процент минус один для всех новых срочных депо. :shock:
Для сберегательного изменений нет. :)
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 06:09

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inflew
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:21

А сегодня или завтра еще можно успеть?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:22

Re: ПроКредит

В банкинге уже по-новому
inflew
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:46

Так що вже опіздав?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 14:17

  Investor_K написав:Так що вже опіздав?

Ну, если в банкинге уже новые проценты, то, по-видимому, да
inflew
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:53

Re: ПроКредит

Как закинуть на счеты наши монеты - копейки и евроценты?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:45

  Investor_K написав:Как закинуть на счеты наши монеты - копейки и евроценты?

Думаю, что по налу - НИКАК. :(
aleks-kiev
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:46

  Investor_K написав:Как закинуть на счеты наши монеты - копейки и евроценты?

А разве банки работают с валютой (не грн) в монетах?
maxim2014
 
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  #<1 ... 382383384385
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