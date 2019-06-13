Насколько я знаю - нет.
Не вспомню ни один банк, где принимают или выдают евромелочь.
А даже если бы принимали - в прокредите нет касс)) кроме одного отделения вроде
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:24
Насколько я знаю - нет.
Не вспомню ни один банк, где принимают или выдают евромелочь.
А даже если бы принимали - в прокредите нет касс)) кроме одного отделения вроде
Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:26
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