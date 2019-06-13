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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 383384385386

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
58
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:24

  maxim2014 написав:
  Investor_K написав:Как закинуть на счеты наши монеты - копейки и евроценты?

А разве банки работают с валютой (не грн) в монетах?

Насколько я знаю - нет.
Не вспомню ни один банк, где принимают или выдают евромелочь.

А даже если бы принимали - в прокредите нет касс)) кроме одного отделения вроде
inflew
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:26

  inflew написав:
  maxim2014 написав:А разве банки работают с валютой (не грн) в монетах?

Насколько я знаю - нет.
Не вспомню ни один банк, где принимают или выдают евромелочь.


В Укргазе мне как то предлагали металические евро выдать.
Aps
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  #<1 ... 383384385386
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