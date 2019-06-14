Насколько я знаю - нет.
Не вспомню ни один банк, где принимают или выдают евромелочь.
А даже если бы принимали - в прокредите нет касс)) кроме одного отделения вроде
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:24
Насколько я знаю - нет.
Не вспомню ни один банк, где принимают или выдают евромелочь.
А даже если бы принимали - в прокредите нет касс)) кроме одного отделения вроде
Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:26
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:10
Но не евроценты, а 1 и 2 евро. Да и сами Вы пишите - предлагали.
А сдать Вы пробовали?
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:31
Нет у меня столько евроцентов что б этим заморачиваться. )
Как бы банки в основной массе от 5 евро работают.
Так что раз в кассе были металличиские евро то кто то их туда принес.
Бо в централизованный завоз банком монет из еврозоны слабо верится.
Могут конечно принимать только 1-2 евро, а не центы.
Но если кого интересует может это уточнить в банке.
В общем-то для этого и написал.
Додано: Суб 15 чер, 2019 13:41
5 лет назад в Прокредите девушки были более красивые и эффектные чем сейчас. Что случилось?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:12
постарели...
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