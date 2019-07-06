Насколько я знаю - нет.
Не вспомню ни один банк, где принимают или выдают евромелочь.
А даже если бы принимали - в прокредите нет касс)) кроме одного отделения вроде
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:24
Насколько я знаю - нет.
Не вспомню ни один банк, где принимают или выдают евромелочь.
А даже если бы принимали - в прокредите нет касс)) кроме одного отделения вроде
Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:26
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:10
Но не евроценты, а 1 и 2 евро. Да и сами Вы пишите - предлагали.
А сдать Вы пробовали?
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:31
Нет у меня столько евроцентов что б этим заморачиваться. )
Как бы банки в основной массе от 5 евро работают.
Так что раз в кассе были металличиские евро то кто то их туда принес.
Бо в централизованный завоз банком монет из еврозоны слабо верится.
Могут конечно принимать только 1-2 евро, а не центы.
Но если кого интересует может это уточнить в банке.
В общем-то для этого и написал.
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:02
Чёта сегодня немец пробуксовывает, обычно платежи в течение часа уходят, а сегодня ушли тока после звонка в поддержку
Додано: Суб 06 лип, 2019 15:05
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, как с депозитами в Прокредите сейчас, нет проблем с возвратом? Насколько я понимаю надо в любом случае открывать карточный счет, а потом депозит. За депозит есть комиссия отдельно или только 165 грн.в месяц за все? У них же все максимально дистанционно теперь, даже депозит можно открыть через инернет-банкинг или надо будет поездить?
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:17
Комиссия за обслуживание счетов в месяц. Гривневый - 165 грн, каждый валютный - 85 грн.
Деньги можете завести по безналу (если в гривне) или в терминалах самообслуживания закинуть кэш (в любой валюте).
Депозит открывается через банкинг, по завершении падает на текущий счет. Гривну снимаете сами в банкомате, валюту в отделении.
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