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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лип, 2019 19:37
clientage написав: inflew написав:
Комиссия за обслуживание счетов в месяц. Гривневый - 165 грн, каждый валютный - 85 грн.
Нее, не понимаю за шо платить такие деньги, ну 16.5грн/мес ну куда ни шло.
Но за 16.5% на годовом, 11% на текущем и 0.2% за онлайн обмен, хм?
Мож у вас какие особые плюшки: ну там платиновая карта, фастлайн, лаунж, КБ5%, ривордс?
ПроПэй за 2.5уе по всему миру?
Я в шооке
Ваша Галя балувана
Пропей по "всьому" світу на банки групи
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Додано: Нед 07 лип, 2019 20:42
Кстати да... при всей моей любви к прокредиту - могли бы раздавать визы платиновые за эти деньги. Там хоть доступ в лаунжы, упаковка чемоданов и скидка на убер в аэропорт есть. Как раз для целевой аудитории банка актуальные услуги.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 20:54
Apple Pay пусть хотя бы запилят
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