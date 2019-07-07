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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 384385386387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
58
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:37

  clientage написав:
  inflew написав:Комиссия за обслуживание счетов в месяц. Гривневый - 165 грн, каждый валютный - 85 грн.

Нее, не понимаю за шо платить такие деньги, ну 16.5грн/мес ну куда ни шло.
Но за 16.5% на годовом, 11% на текущем и 0.2% за онлайн обмен, хм?
Мож у вас какие особые плюшки: ну там платиновая карта, фастлайн, лаунж, КБ5%, ривордс?
ПроПэй за 2.5уе по всему миру?
Я в шооке :shock:

Ваша Галя балувана :)
Пропей по "всьому" світу на банки групи
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:42

Re: ПроКредит

Кстати да... при всей моей любви к прокредиту - могли бы раздавать визы платиновые за эти деньги. Там хоть доступ в лаунжы, упаковка чемоданов и скидка на убер в аэропорт есть. Как раз для целевой аудитории банка актуальные услуги.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:54

Re: ПроКредит

Apple Pay пусть хотя бы запилят
Seva
 
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  #<1 ... 384385386387
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