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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лип, 2019 19:37
clientage написав: inflew написав:
Комиссия за обслуживание счетов в месяц. Гривневый - 165 грн, каждый валютный - 85 грн.
Нее, не понимаю за шо платить такие деньги, ну 16.5грн/мес ну куда ни шло.
Но за 16.5% на годовом, 11% на текущем и 0.2% за онлайн обмен, хм?
Мож у вас какие особые плюшки: ну там платиновая карта, фастлайн, лаунж, КБ5%, ривордс?
ПроПэй за 2.5уе по всему миру?
Я в шооке
Ваша Галя балувана
Пропей по "всьому" світу на банки групи
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Додано: Нед 07 лип, 2019 20:42
Кстати да... при всей моей любви к прокредиту - могли бы раздавать визы платиновые за эти деньги. Там хоть доступ в лаунжы, упаковка чемоданов и скидка на убер в аэропорт есть. Как раз для целевой аудитории банка актуальные услуги.
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maxim2014
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Додано: Нед 07 лип, 2019 20:54
Apple Pay пусть хотя бы запилят
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Додано: Пон 08 лип, 2019 11:57
maxim2014 написав:
и скидка на убер в аэропорт есть
а знижка на Убер по будь-який Платині? Укрексім депозитівська підходить?
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Basilio2020
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Додано: Пон 08 лип, 2019 12:00
clientage написав:
0.2% за онлайн обмен
а де менше? Сьогодні ПроКредит точно вигідніше Альфи онлайн,
навіть вигідніше Радабанку, куди вхід тільки налом,
а ОТП без 1% не знімеш куплену валюту
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Basilio2020
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Додано: Пон 08 лип, 2019 12:01
maxim2014 написав:
Кстати да... при всей моей любви к прокредиту - могли бы раздавать визы платиновые за эти деньги. Там хоть доступ в лаунжы, упаковка чемоданов и скидка на убер в аэропорт есть. Как раз для целевой аудитории банка актуальные услуги.
Пропозиція пілтримується.
Наприлад для тих хто тримає у банці більше ляма грошей.
Або є клієнтом не менше 5 років.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Пон 08 лип, 2019 12:15
Basilio2020 написав:
а де менше? Сьогодні ПроКредит точно вигідніше Альфи онлайн,
А чоо?
Алка, Таська, Коко -- нал, безнал, все нашару... для постоянных клиентов, понятное дело
Шо там не так?
У Алки есть ограничение на моментальное снятие налички? Ну так мне под платежи с валютных карт все устраивает. За шо тут 0.2%?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 08 лип, 2019 12:18
А по какому курсу покупается валюта здесь?
Потому что указанный в банкинге очень невыгодный.
Как это работает?
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inflew
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Додано: Пон 08 лип, 2019 12:19
clientage написав:
За шо тут 0.2%?
0.2% - за курс межбанка.
165+85 - за беспроблемный выход.
Вот и считайте
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curiousobro
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1
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:34
для історії, якщо шановне панство не заперечуе, як раз на сьогодні:
Прокредит (купив) 25,62 * 1,002 = 25,67
Альфа (не купив, з сайту): 25.90
Рада: 25,79
ОТП (не купував, розрахунково): 25,62 * 1,009 = 25,85
інші не використовую але буду вдячний за курси або назви банків
P.S. потрібно позначити, що минулого тижня Альфа вийшла дешевше за 26,20 в той час як ПроКредит по 26,18* 1,002 = 26,23,
але у Прокредита можна подавати заявку до 13:00, і вони купують до 14:00 тобто приблизно зрозуміло куди йде курс
крім того, тут можна і продавати, такий собі міжбанк для неФОП
Востаннє редагувалось Basilio2020
в Пон 08 лип, 2019 12:40, всього редагувалось 2 разів.
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Basilio2020
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