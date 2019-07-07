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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 385386387388>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
58
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:37

  clientage написав:
  inflew написав:Комиссия за обслуживание счетов в месяц. Гривневый - 165 грн, каждый валютный - 85 грн.

Нее, не понимаю за шо платить такие деньги, ну 16.5грн/мес ну куда ни шло.
Но за 16.5% на годовом, 11% на текущем и 0.2% за онлайн обмен, хм?
Мож у вас какие особые плюшки: ну там платиновая карта, фастлайн, лаунж, КБ5%, ривордс?
ПроПэй за 2.5уе по всему миру?
Я в шооке :shock:

Ваша Галя балувана :)
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:42

Re: ПроКредит

Кстати да... при всей моей любви к прокредиту - могли бы раздавать визы платиновые за эти деньги. Там хоть доступ в лаунжы, упаковка чемоданов и скидка на убер в аэропорт есть. Как раз для целевой аудитории банка актуальные услуги.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:54

Re: ПроКредит

Apple Pay пусть хотя бы запилят
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:57

  maxim2014 написав: и скидка на убер в аэропорт есть


а знижка на Убер по будь-який Платині? Укрексім депозитівська підходить?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:00

  clientage написав:0.2% за онлайн обмен


а де менше? Сьогодні ПроКредит точно вигідніше Альфи онлайн,
навіть вигідніше Радабанку, куди вхід тільки налом,
а ОТП без 1% не знімеш куплену валюту :(
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:01

  maxim2014 написав:Кстати да... при всей моей любви к прокредиту - могли бы раздавать визы платиновые за эти деньги. Там хоть доступ в лаунжы, упаковка чемоданов и скидка на убер в аэропорт есть. Как раз для целевой аудитории банка актуальные услуги.

Пропозиція пілтримується.

Наприлад для тих хто тримає у банці більше ляма грошей.
Або є клієнтом не менше 5 років.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:15

Re: ПроКредит

  Basilio2020 написав:а де менше? Сьогодні ПроКредит точно вигідніше Альфи онлайн,

А чоо?
Алка, Таська, Коко -- нал, безнал, все нашару... для постоянных клиентов, понятное дело :) Шо там не так?
У Алки есть ограничение на моментальное снятие налички? Ну так мне под платежи с валютных карт все устраивает. За шо тут 0.2%?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:18

Re: ПроКредит

А по какому курсу покупается валюта здесь?
Потому что указанный в банкинге очень невыгодный.
Как это работает?
inflew
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:19

Re: ПроКредит

  clientage написав:За шо тут 0.2%?

0.2% - за курс межбанка.
165+85 - за беспроблемный выход.
Вот и считайте
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:34

Re: ПроКредит

для історії, якщо шановне панство не заперечуе, як раз на сьогодні:

Прокредит (купив) 25,62 * 1,002 = 25,67
Альфа (не купив, з сайту): 25.90
Рада: 25,79
ОТП (не купував, розрахунково): 25,62 * 1,009 = 25,85

інші не використовую але буду вдячний за курси або назви банків


P.S. потрібно позначити, що минулого тижня Альфа вийшла дешевше за 26,20 в той час як ПроКредит по 26,18* 1,002 = 26,23,
але у Прокредита можна подавати заявку до 13:00, і вони купують до 14:00 тобто приблизно зрозуміло куди йде курс

крім того, тут можна і продавати, такий собі міжбанк для неФОП
Востаннє редагувалось Basilio2020 в Пон 08 лип, 2019 12:40, всього редагувалось 2 разів.
Basilio2020
 
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