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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 385386387388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
58
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:34

  curiousobro написав:
  clientage написав:За шо тут 0.2%?

0.2% - за курс межбанка.
165+85 - за беспроблемный выход.
Вот и считайте

ну да седня межик = 25,60
у Немчуры тады выходит = 25,6512
У Таси щас = 25,80
15 коп на дороге не валяется, согласен
но шобы отбить оте 165+85 нуна 1667уе наменять в месяц, причем в каждый месяц :)
Теперь я понял обороты клиентов Немчуры :)

ПС. Ну а в Форекс поиграться, просто без обнала мона и у Цыгана, без абонки. Там 0.1% от межика
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:38

  inflew написав:А по какому курсу покупается валюта здесь?
Потому что указанный в банкинге очень невыгодный.
Как это работает?


то курс резерву (26,05 сьогодні), потім повертають що залишилося від міжбанку і комісії
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:42

Re: ПроКредит

  clientage написав:но шобы отбить оте 165+85 нуна 1667уе наменять в месяц, причем в каждый месяц


відбивається депозитом, тут 4,5%, а не 1-2% як в інших іноземних
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:44

  clientage написав:
  curiousobro написав:
  clientage написав:За шо тут 0.2%?

0.2% - за курс межбанка.
165+85 - за беспроблемный выход.
Вот и считайте

ну да седня межик = 25,60
у Немчуры тады выходит = 25,6512
У Таси щас = 25,80
15 коп на дороге не валяется, согласен
но шобы отбить оте 165+85 нуна 1667уе наменять в месяц, причем в каждый месяц :)
Теперь я понял обороты клиентов Немчуры :)

ПС. Ну а в Форекс поиграться, просто без обнала мона и у Цыгана, без абонки. Там 0.1% от межика

Просто приятная плюшка для уже зашедших клиентов прокредита.
Я тоже не вижу, за что тут платить 4к за комплект из 3-х счетов, разве что за отличный почти безлимитный СЕП (суточный лимит на платежы онлайн - 1М!).
Но это не означает, что кому-то другому оно не подходит.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:03

  Basilio2020 написав:
  clientage написав:но шобы отбить оте 165+85 нуна 1667уе наменять в месяц, причем в каждый месяц


відбивається депозитом, тут 4,5%, а не 1-2% як в інших іноземних

Ваащето я вот на днях в УкрЭксИме переразмещаюсь на 9мес под 4.8%, надеюсь шо со скидкой и Визу замутю с КБ 5..7%
Ну а в Альфе ещё недавно было и под 5.5%
... и ничо отбивать не нуна 8)

  curiousobro написав:суточный лимит на платежы онлайн - 1М!

ну да, ну да... просто мечта для клиентов Фарсика и Пумбы
И финмон лааасковый :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 28670
З нами з: 08.12.07
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  #<1 ... 385386387388
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