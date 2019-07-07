|
|
|
ПроКредит
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:34
curiousobro написав: clientage написав:
За шо тут 0.2%?
0.2% - за курс межбанка.
165+85 - за беспроблемный выход.
Вот и считайте
ну да седня межик = 25,60
у Немчуры тады выходит = 25,6512
У Таси щас = 25,80
15 коп на дороге не валяется, согласен
но шобы отбить оте 165+85 нуна 1667уе наменять в месяц, причем в каждый месяц
Теперь я понял обороты клиентов Немчуры
ПС. Ну а в Форекс поиграться, просто без обнала мона и у Цыгана, без абонки. Там 0.1% от межика
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28670
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2300 раз.
- Подякували: 3318 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:38
inflew написав:
А по какому курсу покупается валюта здесь?
Потому что указанный в банкинге очень невыгодный.
Как это работает?
то курс резерву (26,05 сьогодні), потім повертають що залишилося від міжбанку і комісії
-
Basilio2020
-
-
- Повідомлень: 72
- З нами з: 15.02.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:42
clientage написав:
но шобы отбить оте 165+85 нуна 1667уе наменять в месяц, причем в каждый месяц
відбивається депозитом, тут 4,5%, а не 1-2% як в інших іноземних
-
Basilio2020
-
-
- Повідомлень: 72
- З нами з: 15.02.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:44
clientage написав: curiousobro написав: clientage написав:
За шо тут 0.2%?
0.2% - за курс межбанка.
165+85 - за беспроблемный выход.
Вот и считайте
ну да седня межик = 25,60
у Немчуры тады выходит = 25,6512
У Таси щас = 25,80
15 коп на дороге не валяется, согласен
но шобы отбить оте 165+85 нуна 1667уе наменять в месяц, причем в каждый месяц
Теперь я понял обороты клиентов Немчуры
ПС. Ну а в Форекс поиграться, просто без обнала мона и у Цыгана, без абонки. Там 0.1% от межика
Просто приятная плюшка для уже зашедших клиентов прокредита.
Я тоже не вижу, за что тут платить 4к за комплект из 3-х счетов, разве что за отличный почти безлимитный СЕП (суточный лимит на платежы онлайн - 1М!).
Но это не означает, что кому-то другому оно не подходит.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2143
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 лип, 2019 13:03
Basilio2020 написав: clientage написав:
но шобы отбить оте 165+85 нуна 1667уе наменять в месяц, причем в каждый месяц
відбивається депозитом, тут 4,5%, а не 1-2% як в інших іноземних
Ваащето я вот на днях в УкрЭксИме переразмещаюсь на 9мес под 4.8%, надеюсь шо со скидкой и Визу замутю с КБ 5..7%
Ну а в Альфе ещё недавно было и под 5.5%
... и ничо отбивать не нуна
curiousobro написав:
суточный лимит на платежы онлайн - 1М!
ну да, ну да... просто мечта для клиентов Фарсика и Пумбы
И финмон лааасковый
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28670
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2300 раз.
- Подякували: 3318 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|