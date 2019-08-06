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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 386387388389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
58
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:23

Сделал вчера заявку на покупку валюты, поставил курс не больше 25.65.
Не купили.

Почему - не ясно, курс на продажи на межбанке после 13:00 выше 26 не поднимался, покупки еще меньше был. Может кто в курсе, какие могут быть причины?
Sime
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:15

  Sime написав:Сделал вчера заявку на покупку валюты, поставил курс не больше 25.65.
Не купили.

Почему - не ясно, курс на продажи на межбанке после 13:00 выше 26 не поднимался, покупки еще меньше был. Может кто в курсе, какие могут быть причины?


потрібно розуміти, як це працює всередині банку,
ви ж не більше 50 000 USD купували, щоб під вас окремий спот?

дрібні суми тільки за курсом банку - вони все одно повертають надлишок, але резервувати тільки за заявленим курсом: накладні витрати на обслуговування (там же все одно ручне схвалення менеджера потрібен) не окупають туди-сюди-угадайку
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:51

  Basilio2020 написав:потрібно розуміти, як це працює всередині банку,
ви ж не більше 50 000 USD купували, щоб під вас окремий спот?

дрібні суми тільки за курсом банку - вони все одно повертають надлишок


Как оно работает всередине - действительно не понятно.

Начет небольшой суммы только по курсу банка - не понял, о чем идет речь?

С месяц назад делал полностью аналогичную заявку - небольшая сумма, самостоятельно выбранный курс и все прошло успешно.

Как бы там ни было, сейчас курс пошел вниз, т.е. где-то оно даже плюс что вчерашняя заявка не прошла
Sime
 
Повідомлень: 85
З нами з: 27.08.12
Подякував: 2 раз.
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  #<1 ... 386387388389
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