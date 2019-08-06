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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 386387388389 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПроКредит 3.1 5 219 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 65 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 10% 22 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 6% 14 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 60 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 58 Всього голосів : 219 Додано: Сер 07 сер, 2019 09:23 Сделал вчера заявку на покупку валюты, поставил курс не больше 25.65.

Не купили.



Почему - не ясно, курс на продажи на межбанке после 13:00 выше 26 не поднимался, покупки еще меньше был. Может кто в курсе, какие могут быть причины? Sime Повідомлень: 85 З нами з: 27.08.12 Подякував: 2 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 10:15 Sime написав: Сделал вчера заявку на покупку валюты, поставил курс не больше 25.65.

Не купили.



Почему - не ясно, курс на продажи на межбанке после 13:00 выше 26 не поднимался, покупки еще меньше был. Может кто в курсе, какие могут быть причины? Сделал вчера заявку на покупку валюты, поставил курс не больше 25.65.Не купили.Почему - не ясно, курс на продажи на межбанке после 13:00 выше 26 не поднимался, покупки еще меньше был. Может кто в курсе, какие могут быть причины?



потрібно розуміти, як це працює всередині банку,

ви ж не більше 50 000 USD купували, щоб під вас окремий спот?



дрібні суми тільки за курсом банку - вони все одно повертають надлишок, але резервувати тільки за заявленим курсом: накладні витрати на обслуговування (там же все одно ручне схвалення менеджера потрібен) не окупають туди-сюди-угадайку потрібно розуміти, як це працює всередині банку,ви ж не більше 50 000 USD купували, щоб під вас окремий спот?дрібні суми тільки за курсом банку - вони все одно повертають надлишок, але резервувати тільки за заявленим курсом: накладні витрати на обслуговування (там же все одно ручне схвалення менеджера потрібен) не окупають туди-сюди-угадайку Basilio2020 Повідомлень: 111 З нами з: 15.02.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 10:51 Basilio2020 написав: потрібно розуміти, як це працює всередині банку,

ви ж не більше 50 000 USD купували, щоб під вас окремий спот?



дрібні суми тільки за курсом банку - вони все одно повертають надлишок потрібно розуміти, як це працює всередині банку,ви ж не більше 50 000 USD купували, щоб під вас окремий спот?дрібні суми тільки за курсом банку - вони все одно повертають надлишок



Как оно работает всередине - действительно не понятно.



Начет небольшой суммы только по курсу банка - не понял, о чем идет речь?



С месяц назад делал полностью аналогичную заявку - небольшая сумма, самостоятельно выбранный курс и все прошло успешно.



Как бы там ни было, сейчас курс пошел вниз, т.е. где-то оно даже плюс что вчерашняя заявка не прошла Как оно работает всередине - действительно не понятно.Начет небольшой суммы только по курсу банка - не понял, о чем идет речь?С месяц назад делал полностью аналогичную заявку - небольшая сумма, самостоятельно выбранный курс и все прошло успешно.Как бы там ни было, сейчас курс пошел вниз, т.е. где-то оно даже плюс что вчерашняя заявка не прошла Sime Повідомлень: 85 З нами з: 27.08.12 Подякував: 2 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 11:14 Sime написав: Сделал вчера заявку на покупку валюты, поставил курс не больше 25.65.

Не купили.



Почему - не ясно, курс на продажи на межбанке после 13:00 выше 26 не поднимался, покупки еще меньше был. Может кто в курсе, какие могут быть причины? Сделал вчера заявку на покупку валюты, поставил курс не больше 25.65.Не купили.Почему - не ясно, курс на продажи на межбанке после 13:00 выше 26 не поднимался, покупки еще меньше был. Может кто в курсе, какие могут быть причины?



Банки обычно собирают и закрывают между собой мелкие заявки задолго до 13. В первой половине дня курс был выше. Если заявка еще действует, сегодня должны купить. Банки обычно собирают и закрывают между собой мелкие заявки задолго до 13. В первой половине дня курс был выше. Если заявка еще действует, сегодня должны купить. Сибарит

Повідомлень: 4111 З нами з: 02.09.15 Подякував: 1492 раз. Подякували: 2829 раз. Профіль 5 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 386387388389 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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