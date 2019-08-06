Сделал вчера заявку на покупку валюты, поставил курс не больше 25.65.
Не купили.
Почему - не ясно, курс на продажи на межбанке после 13:00 выше 26 не поднимался, покупки еще меньше был. Может кто в курсе, какие могут быть причины?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:23
Сделал вчера заявку на покупку валюты, поставил курс не больше 25.65.
Не купили.
Почему - не ясно, курс на продажи на межбанке после 13:00 выше 26 не поднимался, покупки еще меньше был. Может кто в курсе, какие могут быть причины?
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:15
потрібно розуміти, як це працює всередині банку,
ви ж не більше 50 000 USD купували, щоб під вас окремий спот?
дрібні суми тільки за курсом банку - вони все одно повертають надлишок, але резервувати тільки за заявленим курсом: накладні витрати на обслуговування (там же все одно ручне схвалення менеджера потрібен) не окупають туди-сюди-угадайку
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:51
Как оно работает всередине - действительно не понятно.
Начет небольшой суммы только по курсу банка - не понял, о чем идет речь?
С месяц назад делал полностью аналогичную заявку - небольшая сумма, самостоятельно выбранный курс и все прошло успешно.
Как бы там ни было, сейчас курс пошел вниз, т.е. где-то оно даже плюс что вчерашняя заявка не прошла
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:14
Банки обычно собирают и закрывают между собой мелкие заявки задолго до 13. В первой половине дня курс был выше. Если заявка еще действует, сегодня должны купить.
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