RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит

ПроКредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 386387388389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
58
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:23

Сделал вчера заявку на покупку валюты, поставил курс не больше 25.65.
Не купили.

Почему - не ясно, курс на продажи на межбанке после 13:00 выше 26 не поднимался, покупки еще меньше был. Может кто в курсе, какие могут быть причины?
Sime
 
Повідомлень: 86
З нами з: 27.08.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:15

  Sime написав:Сделал вчера заявку на покупку валюты, поставил курс не больше 25.65.
Не купили.

Почему - не ясно, курс на продажи на межбанке после 13:00 выше 26 не поднимался, покупки еще меньше был. Может кто в курсе, какие могут быть причины?


потрібно розуміти, як це працює всередині банку,
ви ж не більше 50 000 USD купували, щоб під вас окремий спот?

дрібні суми тільки за курсом банку - вони все одно повертають надлишок, але резервувати тільки за заявленим курсом: накладні витрати на обслуговування (там же все одно ручне схвалення менеджера потрібен) не окупають туди-сюди-угадайку
Basilio2020
 
Повідомлень: 136
З нами з: 15.02.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:51

  Basilio2020 написав:потрібно розуміти, як це працює всередині банку,
ви ж не більше 50 000 USD купували, щоб під вас окремий спот?

дрібні суми тільки за курсом банку - вони все одно повертають надлишок


Как оно работает всередине - действительно не понятно.

Начет небольшой суммы только по курсу банка - не понял, о чем идет речь?

С месяц назад делал полностью аналогичную заявку - небольшая сумма, самостоятельно выбранный курс и все прошло успешно.

Как бы там ни было, сейчас курс пошел вниз, т.е. где-то оно даже плюс что вчерашняя заявка не прошла
Sime
 
Повідомлень: 86
З нами з: 27.08.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:14

  Sime написав:Сделал вчера заявку на покупку валюты, поставил курс не больше 25.65.
Не купили.

Почему - не ясно, курс на продажи на межбанке после 13:00 выше 26 не поднимался, покупки еще меньше был. Может кто в курсе, какие могут быть причины?


Банки обычно собирают и закрывают между собой мелкие заявки задолго до 13. В первой половине дня курс был выше. Если заявка еще действует, сегодня должны купить.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4244
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 3087 раз.
 
Профіль
5
4
7
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:48

  Anadonta написав:Со вчерашнего вечера все счета в банке отражаются в формате IBAN.
Банк рекомендует обновить приложение, хотя у меня все и без обновления работает...

А я не рекомендую обновлять приложение! Причина в том, что при попытке повторить любой платёж - полностью теряется назначение платежа и надо вбивать его заново. Очень неудобно если надо добавлять в назначении платежа № счёта, № договора, инн и т.д. В вэб версии всё ок. В общем, сломали реально работавший додаток. Муж позвонил на горячку - сказали бум разбираться - ждите :(
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 905
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:02

  Кассандра написав:
  Anadonta написав:Со вчерашнего вечера все счета в банке отражаются в формате IBAN.
Банк рекомендует обновить приложение, хотя у меня все и без обновления работает...

А я не рекомендую обновлять приложение! Причина в том, что при попытке повторить любой платёж - полностью теряется назначение платежа и надо вбивать его заново. Очень неудобно если надо добавлять в назначении платежа № счёта, № договора, инн и т.д. В вэб версии всё ок. В общем, сломали реально работавший додаток. Муж позвонил на горячку - сказали бум разбираться - ждите :(

В обновлении от 02.09. наконец то пофиксили проблему с назначением платежа
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 905
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 17:37

  Sime написав:
  Basilio2020 написав:потрібно розуміти, як це працює всередині банку


Как оно работает всередине - действительно не понятно.


В связи с частыми вопросами, поделюсь опытом покупки валюты на МВРУ.
Сегодня в 11.20 подал онлайн заявку на покупку USD. Около 11.35 банк списал со счета UAH по справочному курсу (24.55) плюс комиссия (0.2% от суммы покупки). Этот курс всегда идет с запасом в 40 - 50 коп.
В 13.20 купленная валюта была зачислена на долларовый счет, а на гривневый вернулась разница между прогнозной ценой и ценой покупки с учетом комиссии банка.
Совершал покупки неоднократно и всегда механизм один и тот же - заявка закрывается по курсу на момент списания UAH со счета.
Сервис очень удобный, плохо лишь то, что никогда не знаешь с точностью до копеек, каким курсом закроется заявка. Сегодня, например, повезло - купил по 24.07 (с комиссией вышло около 24.12), хотя в течение сессии курс доходил до 24.25. Бывает и обратная ситуация - покупаешь, а курс на межбанке идет вниз, но то такое...
В день можно покупать на сумму до 150 тыс. грн. Снимать - до 3000 USD без предзаказа (больше - заказ за 2 дня) только на Печерске, КПИ или Святошино.
Anadonta
 
Повідомлень: 579
З нами з: 25.11.12
Подякував: 58 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:10

Anadonta
Через веб-банк для юриков?
Bosstone
 
Повідомлень: 1326
З нами з: 21.04.10
Подякував: 596 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 386387388389
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15075)
25.09.2019 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.