Сделал вчера заявку на покупку валюты, поставил курс не больше 25.65.
Не купили.
Почему - не ясно, курс на продажи на межбанке после 13:00 выше 26 не поднимался, покупки еще меньше был. Может кто в курсе, какие могут быть причины?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 09:23
Сделал вчера заявку на покупку валюты, поставил курс не больше 25.65.
Не купили.
Почему - не ясно, курс на продажи на межбанке после 13:00 выше 26 не поднимался, покупки еще меньше был. Может кто в курсе, какие могут быть причины?
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:15
потрібно розуміти, як це працює всередині банку,
ви ж не більше 50 000 USD купували, щоб під вас окремий спот?
дрібні суми тільки за курсом банку - вони все одно повертають надлишок, але резервувати тільки за заявленим курсом: накладні витрати на обслуговування (там же все одно ручне схвалення менеджера потрібен) не окупають туди-сюди-угадайку
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:51
Как оно работает всередине - действительно не понятно.
Начет небольшой суммы только по курсу банка - не понял, о чем идет речь?
С месяц назад делал полностью аналогичную заявку - небольшая сумма, самостоятельно выбранный курс и все прошло успешно.
Как бы там ни было, сейчас курс пошел вниз, т.е. где-то оно даже плюс что вчерашняя заявка не прошла
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:14
Банки обычно собирают и закрывают между собой мелкие заявки задолго до 13. В первой половине дня курс был выше. Если заявка еще действует, сегодня должны купить.
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:48
А я не рекомендую обновлять приложение! Причина в том, что при попытке повторить любой платёж - полностью теряется назначение платежа и надо вбивать его заново. Очень неудобно если надо добавлять в назначении платежа № счёта, № договора, инн и т.д. В вэб версии всё ок. В общем, сломали реально работавший додаток. Муж позвонил на горячку - сказали бум разбираться - ждите
Додано: Сер 04 вер, 2019 12:02
В обновлении от 02.09. наконец то пофиксили проблему с назначением платежа
Додано: Сер 25 вер, 2019 17:37
В связи с частыми вопросами, поделюсь опытом покупки валюты на МВРУ.
Сегодня в 11.20 подал онлайн заявку на покупку USD. Около 11.35 банк списал со счета UAH по справочному курсу (24.55) плюс комиссия (0.2% от суммы покупки). Этот курс всегда идет с запасом в 40 - 50 коп.
В 13.20 купленная валюта была зачислена на долларовый счет, а на гривневый вернулась разница между прогнозной ценой и ценой покупки с учетом комиссии банка.
Совершал покупки неоднократно и всегда механизм один и тот же - заявка закрывается по курсу на момент списания UAH со счета.
Сервис очень удобный, плохо лишь то, что никогда не знаешь с точностью до копеек, каким курсом закроется заявка. Сегодня, например, повезло - купил по 24.07 (с комиссией вышло около 24.12), хотя в течение сессии курс доходил до 24.25. Бывает и обратная ситуация - покупаешь, а курс на межбанке идет вниз, но то такое...
В день можно покупать на сумму до 150 тыс. грн. Снимать - до 3000 USD без предзаказа (больше - заказ за 2 дня) только на Печерске, КПИ или Святошино.
Додано: Чет 26 вер, 2019 19:26
Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:54
Anadonta
Какие плюшки этой банки оправдывают абонку 2к/год ?
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