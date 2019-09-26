Додано: Сер 25 вер, 2019 17:37

Sime написав: Basilio2020 написав: потрібно розуміти, як це працює всередині банку потрібно розуміти, як це працює всередині банку



Как оно работает всередине - действительно не понятно. Как оно работает всередине - действительно не понятно.

В связи с частыми вопросами, поделюсь опытом покупки валюты на МВРУ.Сегодня в 11.20 подал онлайн заявку на покупку USD. Около 11.35 банк списал со счета UAH по справочному курсу (24.55) плюс комиссия (0.2% от суммы покупки). Этот курс всегда идет с запасом в 40 - 50 коп.В 13.20 купленная валюта была зачислена на долларовый счет, а на гривневый вернулась разница между прогнозной ценой и ценой покупки с учетом комиссии банка.Совершал покупки неоднократно и всегда механизм один и тот же - заявка закрывается по курсу на момент списания UAH со счета.Сервис очень удобный, плохо лишь то, что никогда не знаешь с точностью до копеек, каким курсом закроется заявка. Сегодня, например, повезло - купил по 24.07 (с комиссией вышло около 24.12), хотя в течение сессии курс доходил до 24.25. Бывает и обратная ситуация - покупаешь, а курс на межбанке идет вниз, но то такое...В день можно покупать на сумму до 150 тыс. грн. Снимать - до 3000 USD без предзаказа (больше - заказ за 2 дня) только на Печерске, КПИ или Святошино.