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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 387388389390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
58
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:28

Re: ПроКредит

  Anadonta написав:осуществляется через e-Banking для физических лиц.


а є демо аккаунт щоб поглянути внутрєнності цього ІБ?
або документація докладна
+50грн !
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greenozon
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mustbe
Кроме абонплаты всё остальное бесплатно.
Бесплатный вход/выход любым способом, выписки, справки. Бесплатный вход/выход валюты (такое я знаю только у кредо и ТАС, но там танцы с бубнами). Валюту можно пополнять в неоперационное время через ТСО. По валютному текущему счёту 1.5%. Высокие лимиты по операциям (нет нужды бегать раз в 3-6 часов по банкоматам снимая 20 000).
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:09

  Amid написав:Кроме абонплаты всё остальное бесплатно

Понятно, спасибо.
Как по мне - банка для лентяев )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:21

  mustbe написав:
  Amid написав:Кроме абонплаты всё остальное бесплатно

Понятно, спасибо.
Как по мне - банка для лентяев )

Для зажиточных лентяев :)
Кстати при необходимости работы с валютой абонка вырастает до 3к вроде
curiousobro
 
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