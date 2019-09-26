а є демо аккаунт щоб поглянути внутрєнності цього ІБ?
або документація докладна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:28
Re: ПроКредит
а є демо аккаунт щоб поглянути внутрєнності цього ІБ?
або документація докладна
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:02
mustbe
Кроме абонплаты всё остальное бесплатно.
Бесплатный вход/выход любым способом, выписки, справки. Бесплатный вход/выход валюты (такое я знаю только у кредо и ТАС, но там танцы с бубнами). Валюту можно пополнять в неоперационное время через ТСО. По валютному текущему счёту 1.5%. Высокие лимиты по операциям (нет нужды бегать раз в 3-6 часов по банкоматам снимая 20 000).
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:09
Понятно, спасибо.
Как по мне - банка для лентяев )
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:21
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