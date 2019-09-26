а є демо аккаунт щоб поглянути внутрєнності цього ІБ?
або документація докладна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:28
Re: ПроКредит
а є демо аккаунт щоб поглянути внутрєнності цього ІБ?
або документація докладна
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:02
mustbe
Кроме абонплаты всё остальное бесплатно.
Бесплатный вход/выход любым способом, выписки, справки. Бесплатный вход/выход валюты (такое я знаю только у кредо и ТАС, но там танцы с бубнами). Валюту можно пополнять в неоперационное время через ТСО. По валютному текущему счёту 1.5%. Высокие лимиты по операциям (нет нужды бегать раз в 3-6 часов по банкоматам снимая 20 000).
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:09
Понятно, спасибо.
Как по мне - банка для лентяев )
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:21
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:36
Re: ПроКредит
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:44
Re: ПроКредит
Отделений маловато. На левом берегу Днепра ваще нет.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:45
mustbe
Amid уже рассказал о "плюшках" - при нормальных оборотах, на мой взгляд, оно того стоит.
Работаю с банком давно, еще с тех времен, когда абонплата не взымалась в случае наличия достаточных сумм на счетах. После введения обязательной абонплаты решил остаться, хотя альтернатива была, как, впрочем, есть и сегодня. Сейчас, возможно, не открывал бы счета, но, что есть - то есть...
Я бы не сказал, что банк для лентяев. Скорее для людей, ценящих комфорт. К хорошему ведь привыкаешь быстро, а отказываться потом уже не хочется...
И да, если работать с валютой - абонплата вырастает до 3К в год.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:49
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:28
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:35
Re: ПроКредит
Я выбираю банку шобы она мне тыщи платила, за то, шо я ею пользуюсь.
А здеся наоборот
... делайте хоть что-нибудь!
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