Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:45

mustbe



Amid уже рассказал о "плюшках" - при нормальных оборотах, на мой взгляд, оно того стоит.

Работаю с банком давно, еще с тех времен, когда абонплата не взымалась в случае наличия достаточных сумм на счетах. После введения обязательной абонплаты решил остаться, хотя альтернатива была, как, впрочем, есть и сегодня. Сейчас, возможно, не открывал бы счета, но, что есть - то есть...

Я бы не сказал, что банк для лентяев. Скорее для людей, ценящих комфорт. К хорошему ведь привыкаешь быстро, а отказываться потом уже не хочется...

И да, если работать с валютой - абонплата вырастает до 3К в год.