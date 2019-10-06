Скільки дають обналювать...Можна в ПП?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:41
Скільки дають обналювать...Можна в ПП?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:19
Квесторе_поверніться
Критерии непонятны и это было давно. Но уверен система обнаружения есть и работает.
Деньги не блокируют, просто рвут отношения и все.
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:54
Кто-то может сказать, это хороший знак или не очень?
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:16
Заливка в капітал завжди добре...тільки щоб це робилось на чесно зароблені грошенята.
Он СоСо схемив на 70 млн і НБУ по шапці надавав.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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