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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 388389390391

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
58
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:41

  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:Для зажиточных лентяев

2-3 тис. в рік за обнал з десяток млн цілком нормально.

Наивный. Да вам дадут копняка при первой же попытке.
тут вам не там :)

Скільки дають обналювать...Можна в ПП?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:19

Квесторе_поверніться

Критерии непонятны и это было давно. Но уверен система обнаружения есть и работает.
Деньги не блокируют, просто рвут отношения и все.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:54

https://minfin.com.ua/2019/10/07/39301718/

ПроКредит Банк увеличивает капитал на 350 миллионов гривен
ПроКредит Банк принял решение об эмиссии 734,075 тысяч дополнительных простых именных акций на сумму 349,999 млн грн с целью увеличить уставный капитал.


Кто-то может сказать, это хороший знак или не очень?
inflew
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:16

  inflew написав:https://minfin.com.ua/2019/10/07/39301718/

ПроКредит Банк увеличивает капитал на 350 миллионов гривен
ПроКредит Банк принял решение об эмиссии 734,075 тысяч дополнительных простых именных акций на сумму 349,999 млн грн с целью увеличить уставный капитал.


Кто-то может сказать, это хороший знак или не очень?

Заливка в капітал завжди добре...тільки щоб це робилось на чесно зароблені грошенята.
Он СоСо схемив на 70 млн і НБУ по шапці надавав.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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яка сосо?

пора вже вийти із свого 1ого класу, двієшник
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