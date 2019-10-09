2-3 тис. в рік за обнал з десяток млн цілком нормально.
Наивный. Да вам дадут копняка при первой же попытке. тут вам не там
Скільки дають обналювать...Можна в ПП?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ПроКредит Банк увеличивает капитал на 350 миллионов гривен ПроКредит Банк принял решение об эмиссии 734,075 тысяч дополнительных простых именных акций на сумму 349,999 млн грн с целью увеличить уставный капитал.
Кто-то может сказать, это хороший знак или не очень?
ПроКредит Банк увеличивает капитал на 350 миллионов гривен ПроКредит Банк принял решение об эмиссии 734,075 тысяч дополнительных простых именных акций на сумму 349,999 млн грн с целью увеличить уставный капитал.
Кто-то может сказать, это хороший знак или не очень?
Заливка в капітал завжди добре...тільки щоб це робилось на чесно зароблені грошенята. Он СоСо схемив на 70 млн і НБУ по шапці надавав.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ты не "шариш" -- таким нехитрым способом человек демонстрирует свою "прожженность" и принадлежность к высшим кругам банковской тусовки
Дякую за комплімент.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.