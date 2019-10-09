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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 389390391392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
58
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:01

  Basilio2020 написав:пропонують реф програму залучати друзів)) їх не зрозумієш - то йдуть з роздробу, то не йдуть

ага, завтра еду счет закрывать, за их тарифы с обычными виза картами много банков премиум условия предлагает - тоже пришло письмо реферальное, но как то не нашел как друзьям предложить)
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:12

Re: ПроКредит

  gonzo написав:но как то не нашел как друзьям предложить)

Но вот на Покрова... сядите за стол, тяпните стопку/рюмашку... и дето после 10го стопоря мона и предложить... авось проканает :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:39

  Basilio2020 написав:пропонують реф програму залучати друзів)) їх не зрозумієш - то йдуть з роздробу, то не йдуть


А шо дают?
rudnitep
 
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  #<1 ... 389390391392
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ПроКредит (3913)
10.10.2019 14:39
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