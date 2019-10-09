ага, завтра еду счет закрывать, за их тарифы с обычными виза картами много банков премиум условия предлагает - тоже пришло письмо реферальное, но как то не нашел как друзьям предложить)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 12:01
Додано: Чет 10 жов, 2019 12:12
Re: ПроКредит
Но вот на Покрова... сядите за стол, тяпните стопку/рюмашку... и дето после 10го стопоря мона и предложить... авось проканает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 10 жов, 2019 13:39
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