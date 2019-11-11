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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:18
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украиныhttp://saks54.tk/kurs/
inflew написав: clientage написав: inflew написав:
В приложении видны курсы.
Пока скажу так - в монобанке курс выгодней
У Моони? Мож лучше с Тасей или Алкой сравнивать то
Не являюсь их клиентом ) Поэтому не в курсе.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 30 жов, 2019 14:10
inflew написав:
Курсы на сейчас:
24.85 / 25.1
27.6 / 27.95
1 eur = 1.1165 usd
1 usd = 0.9038 eur
Курсы покупки выгодней, чем у Мони, беру частично слова назад:)
у Альфи майже завжди вигідніше, з урахуванням 0,2% за міжбанк,
схоже, і так ця тенденція збережеться
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Basilio2020
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Додано: Сер 30 жов, 2019 19:16
Basilio2020 написав: inflew написав:
Курсы на сейчас:
24.85 / 25.1
27.6 / 27.95
1 eur = 1.1165 usd
1 usd = 0.9038 eur
Курсы покупки выгодней, чем у Мони, беру частично слова назад:)
у Альфи майже завжди вигідніше, з урахуванням 0,2% за міжбанк,
схоже, і так ця тенденція збережеться
В случае покупки по фиксированному курсу не будет комиссии 0.2%. Комиссия есть только при покупке на МВРУ.
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Anadonta
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:05
Напишіть, будь-ласка, свіжі курси - я так розумію, клієнтам без валютних рахунків їх не показують.
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Rebel
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