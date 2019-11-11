RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит

ПроКредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 390391392393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
58
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:18

  inflew написав:
  clientage написав:
  inflew написав:В приложении видны курсы.

Пока скажу так - в монобанке курс выгодней

У Моони? Мож лучше с Тасей или Алкой сравнивать то :wink:

Не являюсь их клиентом ) Поэтому не в курсе.

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
http://saks54.tk/kurs/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29557
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2362 раз.
Подякували: 3420 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 14:10

  inflew написав:Курсы на сейчас:

24.85 / 25.1
27.6 / 27.95

1 eur = 1.1165 usd
1 usd = 0.9038 eur

Курсы покупки выгодней, чем у Мони, беру частично слова назад:)


у Альфи майже завжди вигідніше, з урахуванням 0,2% за міжбанк,
схоже, і так ця тенденція збережеться
Basilio2020
 
Повідомлень: 167
З нами з: 15.02.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 19:16

  Basilio2020 написав:
  inflew написав:Курсы на сейчас:

24.85 / 25.1
27.6 / 27.95

1 eur = 1.1165 usd
1 usd = 0.9038 eur

Курсы покупки выгодней, чем у Мони, беру частично слова назад:)


у Альфи майже завжди вигідніше, з урахуванням 0,2% за міжбанк,
схоже, і так ця тенденція збережеться


В случае покупки по фиксированному курсу не будет комиссии 0.2%. Комиссия есть только при покупке на МВРУ.
Anadonta
 
Повідомлень: 610
З нами з: 25.11.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:05

Re: ПроКредит

Напишіть, будь-ласка, свіжі курси - я так розумію, клієнтам без валютних рахунків їх не показують.
Rebel
 
Повідомлень: 70
З нами з: 08.12.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 390391392393
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexGor, BBC, la9, lel, liliya_logical, riwalir і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7598)
12.11.2019 19:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.